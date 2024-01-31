齊東街日式宿舍群 修建最後拼圖

台北市中正區齊東街53巷及金山南路一段周圍有日式建築群，但鄰近的「齊東街53巷13號」歷史建築受颱風侵襲，北市文化局近期投入4100萬元進行「齊東街53巷13號」重建與「齊東街53巷11號、金山南路一段30巷12號」修繕，預計2025年7月竣工，屆時與附近日式宿舍群串接，補上最後一塊拼圖。

北市文化局說，齊東街日式宿舍建築群落是日據時期總督府所屬單位的職務宿舍，到了1945年國民政府遷台後成為中央官員宿舍，此次「齊東街53巷13號」重建的歷史建築曾於2008年遭受颱風侵襲，全數傾倒，只剩台基。

文化局於建物倒塌前曾辦理調查研究及測繪，這次工程得以依照當年資料修復。建物南向立面保存齊全，以恢復舊貌為原則；北向立面則導入現代材料，採用透明透明雨淋板設計，以引入庭園景觀視野，內部不做隔間牆。

為符合保存區日式宿舍的整體風貌，2樓外部立面使用雨淋板，減少環境干擾，並增加3棟文資建物的行政服務及設備等再利用空間，將新增1棟RC造鋼構2層樓建築物，並針對全區景觀進行修整，新增無障礙坡道及戶外木作平台，串連4棟建物的參觀動線。

另外，2010年修復完成的「齊東街53巷11號」及「金山南路一段30巷12號」，多年來做為台北琴道館及台北書畫院，但最近出現屋損，文化局針對基礎沉陷的位置修復及補強，並修繕床組、地坪、牆體、天花及屋面損壞。

文化局表示，完工後能與對街的7棟文資建物「台灣文學基地」串連，未來評估促參的可行性，並徵選營運團隊，盼打造齊東街成為台北市傳遞文化知識的門戶。