北市總預算案 4項爭議今續協商

去年就該著手審查的北市總預算依然卡關。市長蔣萬安上任後首次編列的總預算案昨天下午政黨協商，4項尚無共識的預算包括北市警察局監視器傳輸費、住宅基金、第一果菜及萬大魚市改建、二備金等，今天上午10點將繼續協商，若仍無共識，預計下午進入臨時會表決。不過，YouBike前30分鐘免費預算在藍綠白黨團附帶決議下通過。

今年總預算案拖到農曆年前1周還在審，是因今年選舉多名議員參選立委，導致年度預算都還在委員會審查，尚未進入二三讀，議會從去年12月11日審查，但22日起就休會，直到今年1月15日再開臨時會審查。

為了讓預算能順利通過，市長蔣萬安昨中午接受國民黨團邀請，率局處首長赴黨團大會說明預算；其中YouBike前30分鐘免費的3.71億元預算在附帶決議下通過。

民眾黨團附帶決議要求，若有無車可借、無位可還等狀況，應檢討30分鐘免費成效及重新研議；國民黨團附帶決議要求市府研議補助對象擴及所有合法申請的共享自行車業者，讓共享自行車回歸市場機制；民進黨團附帶決議要求微笑單車公司應提高回饋，固定及變動權利金未來5年合計不得低於2千萬。

至於被暫擱的警察局監視器傳輸費預算5.5億元，民進黨團先前在委員會但書要求依核定費率「實支實付」，不過國民黨議員認為應改為參酌，未獲共識，今將再政黨協商；住宅基金則因黎元社宅、樟新市場社宅規畫還要討論，暫時擱置。

另外，第一果菜及萬大魚市的改建及設備等預算尚無共識，7.4億元的二備金預算，民進黨團要求刪減4千萬元，國民黨團認為維持原案、民眾黨團認為只要經過一定SOP就無意見，今天持續協商討論。

對4項暫擱預算，民眾黨團總召黃瀞瑩表示，第一果菜與魚市改建預算，營運設備應該依照股權比例分配預算，而非由市府直接補助2.6億元，也須提還款計畫；民進黨團總召簡舒培說，蔣市府主張二備金刪4千萬，是因今年預算規模較去年增7%、8年來最高，常規預算增加，二備金應刪。國民黨團書記長王欣儀認為今政黨協商應可順利，法規會也會討論青年局組織規程。