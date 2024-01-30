快訊

大批房客等不到電梯...高雄承億酒店大停電陷入漆黑 業者致歉宣布免費入住

攜2501萬日圓離台被海關暫扣 2名日籍旅客沒做「這事」下場慘了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市總預算案YouBike案過關 蔣萬安四預算經協商仍擱置

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天中午也受國民黨團邀請再度率局處首長赴黨團大會說明預算案尋求支持。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天中午也受國民黨團邀請再度率局處首長赴黨團大會說明預算案尋求支持。記者林麗玉／攝影

下周就要過年，台北市長蔣萬安上任後首次編列的總預算案，今天下午三點政黨協商，因四項預算包括北市警察局傳輸費、住宅基金、第一果菜及萬大魚市改建、二備金等尚無共識，今天政黨協商預算仍暫擱，明天上午十點繼續協商，如仍無共識，預計明天下午臨時大會表決。

為了讓預算順利通過，蔣萬安今天中午也受國民黨團邀請再度率局處首長赴黨團大會說明預算案尋求支持，昨原說明一個小時，黨團大會說明到下午三點多，蔣另有行程先行離開，蔣說，希望協商前可以再跟黨團溝通、凝聚共識，盼預算順利通過。

至於今天總預算案的政黨協商，蔣萬安選舉政見YouBike前30分鐘免費的3.71億元預算已過關，但藍綠白黨團各有附帶決議，民眾黨團總召黃瀞瑩說，若有需求民眾無車可借、無位可還，應檢討30分鐘免費政策成效及重新研議；國民黨團則要求研議補助對象擴及所有合法申請的共享自行車業者；民進黨團附帶決議要求微笑單車公司應提高回饋。

至於被暫擱的預算，警察局監視器傳輸費預算5.5億元，民進黨團但書要求依照核定費率「實支實付」，不過國民黨有議員認為應該改為參酌，因無共識，明天繼續政黨協商。住宅基金則是因黎元社宅、樟新市場社宅還要討論，預算也暫擱。

第一果菜及萬大魚市改建案則是改建、設備等預算尚無共識，也先暫擱；還有蔣萬安今年7.4億元二備金金額，民進黨團要求刪減4千萬元，國民黨團認為維持原案、民眾黨團只要使用有經過一定SOP無意見，所以明天政黨協商繼續討論。

台北市長蔣萬安選舉政見YouBike前30分鐘免費，今天政黨協商三黨團各加附帶決議，協商通過。圖／聯合報系資料照
台北市長蔣萬安選舉政見YouBike前30分鐘免費，今天政黨協商三黨團各加附帶決議，協商通過。圖／聯合報系資料照

國民黨 蔣萬安 民進黨

延伸閱讀

多項預算卡關…蔣萬安中午藍黨團大會說明 2小時還沒開完

被問蔡總統未登太平島 蔣萬安：若登島一定有相當意義

YouBike前30分鐘免費政見預算續卡關 蔣萬安說話了

傅崐萁帶「戰斧飛彈」選總召 蔣萬安欽佩賴士葆顧全大局

相關新聞

北市總預算案YouBike案過關 蔣萬安四預算經協商仍擱置

下周就要過年，台北市長蔣萬安上任後首次編列的總預算案，今天下午三點政黨協商，因四項預算包括北市警察局傳輸費、住宅基金、第...

傳周杰倫將在大巨蛋開演場會 遠雄未把話說死

歌手周杰倫傳出5月底將在台北大巨蛋舉行演唱會，引發熱議，經紀公司杰威爾音樂回應，要看藝人檔期及其他相關因素，能否配合再作...

三峽祖師廟今「秤豬公」 1390台斤奪特等獎

新北三峽祖師廟年度祭典「賽豬公」相當有名，而每年農曆12月20日都會先「秤豬公」，今就先於樹林舉行，是難得一見的實體豬公...

三峽祖師廟賽豬公 陳俊傑飼養「神豬」以1390台斤奪冠

三峽祖師廟重要的年度祭典「賽豬公」，今天進行祭典首要活動「秤豬公」。今年輪由「王股」擔任爐主，共有四隻「神豬」參賽。時間...

萬華社宅藝術季今登場 蔡明亮執導西寧國宅最後身影

北市萬華區青年二期、莒光、福星基地共3處社宅公共藝術計畫階段性成果展，「給平凡人的萬華散策」城市藝術季為期26天，展點遍...

艋舺公園改建與無家者共生 新設計打造「台版表參道」

艋舺公園建於2004年是萬華重要綠地及地標，面對龍山寺，下方則有龍山文創基地、捷運龍山寺站。然而，公園近年成無家者聚集地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。