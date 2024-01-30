北市總預算案YouBike案過關 蔣萬安四預算經協商仍擱置

下周就要過年，台北市長蔣萬安上任後首次編列的總預算案，今天下午三點政黨協商，因四項預算包括北市警察局傳輸費、住宅基金、第一果菜及萬大魚市改建、二備金等尚無共識，今天政黨協商預算仍暫擱，明天上午十點繼續協商，如仍無共識，預計明天下午臨時大會表決。

為了讓預算順利通過，蔣萬安今天中午也受國民黨團邀請再度率局處首長赴黨團大會說明預算案尋求支持，昨原說明一個小時，黨團大會說明到下午三點多，蔣另有行程先行離開，蔣說，希望協商前可以再跟黨團溝通、凝聚共識，盼預算順利通過。

至於今天總預算案的政黨協商，蔣萬安選舉政見YouBike前30分鐘免費的3.71億元預算已過關，但藍綠白黨團各有附帶決議，民眾黨團總召黃瀞瑩說，若有需求民眾無車可借、無位可還，應檢討30分鐘免費政策成效及重新研議；國民黨團則要求研議補助對象擴及所有合法申請的共享自行車業者；民進黨團附帶決議要求微笑單車公司應提高回饋。

至於被暫擱的預算，警察局監視器傳輸費預算5.5億元，民進黨團但書要求依照核定費率「實支實付」，不過國民黨有議員認為應該改為參酌，因無共識，明天繼續政黨協商。住宅基金則是因黎元社宅、樟新市場社宅還要討論，預算也暫擱。