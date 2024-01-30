快訊

疑酒後起口角...知名女星被爆遭老公街頭狂踹 她無助蹲地掩面痛哭

攜2501萬日圓離台被海關暫扣 2名日籍旅客沒做「這事」下場慘了

蔡昌憲「前世情人」強勢登場 抱娃喜曝老婆：優雅生產

板橋435藝文特區推馬卡龍活動 抽禮盒看恐龍電影

中央社／ 新北30日電

新北市府文化局說，板橋435藝文特區2月3日起以馬卡龍為主角舉辦系列活動，包括拍照留言就有機會抽中限量馬卡龍禮盒，另還可免費體驗DIY、球池與觀看恐龍系列電影。

新北市政府文化局局長張䕒育今天透過新聞稿表示，板橋435藝文特區將於2月3日、4日、11日至18日（初二至初九），以藝文特區的馬卡龍寶寶雕塑為主角，舉辦「轟龍轟龍～好運Long Long來～」系列活動。

文化局說，2月3日至4日「馬卡龍寫春聯」，邀書法老師陳錦木至園區親筆揮毫，符合指定條件便有機會獲得對聯；另也可體驗「馬卡龍領紅包袋」，民眾只要關注435社群即可現場領紅包袋。

文化局表示，2月11日至18日推出「馬卡龍試手氣」拍照留言抽獎活動，最大獎是與板橋在地特色店家聯名，限量15盒的「435限定馬卡龍法式禮盒」，還有435限定保溫瓶、不銹鋼保鮮盒、帆布束口袋、野餐墊、漁夫帽與手機掛繩等文創品。

另外，同一時間還有「馬卡龍到未來」活動，可寫明信片給未來的自己，435藝文特區將於年末寄出；「馬卡龍吃餅乾」方面，只要關注435社群即可品嚐限定法式手工餅乾；「馬卡龍玩馬卡龍」主題展間內有球池、繪圖區、積木樂高牆與馬卡龍氣球拍照區，讓小孩遊玩放電；另還有「馬卡龍集龍章」3款馬卡龍寶寶集章活動。

2月12日登場的「馬卡龍學理財」理財小老闆半日營，透過桌遊與情境引導，讓孩子體驗「保險」「投資」「資產負債」與「存錢」重要性。採事前線上報名，若有剩餘名額則開放現場報名。

此外，2月11日至14日還有「馬卡龍動手作」DIY體驗攤位，由435藝術聚落進駐藝術家、設計工作室及手作編織老師教學龍玩具、絹印手繪春聯、竹青蛙、肖像畫與水晶手作編織等。

「馬卡龍看電影」將在2月11日、13日、17日與18日播映龍年系列電影，包含「侏羅紀世界：統霸天下」「恐龍當家」「泰瑞的冒險王國」與「威利的異星大冒險」。

藝文特區

延伸閱讀

黃色小鴨氣墊藝術展覽驚見「害羞造型」 高市文化局回應了

淡水古蹟博物館推「馴龍王」體驗 穿恐龍裝瘋走春

魔法電影經典奶油啤酒 金色三麥桃園藝文店免費喝得到

板橋好過年 歡喜慶元宵

相關新聞

傳周杰倫將在大巨蛋開演場會 遠雄未把話說死

歌手周杰倫傳出5月底將在台北大巨蛋舉行演唱會，引發熱議，經紀公司杰威爾音樂回應，要看藝人檔期及其他相關因素，能否配合再作...

艋舺公園改建與無家者共生 新設計打造「台版表參道」

艋舺公園建於2004年是萬華重要綠地及地標，面對龍山寺，下方則有龍山文創基地、捷運龍山寺站。然而，公園近年成無家者聚集地...

北市歲末年終「公安突檢」 新光三越A8等3業者遭點名違規

農曆春節即將到來，台北市建管處因應尾牙與採買年貨人潮，為期19天無預警動態公共安全檢查各大百貨、賣場及大型餐廳共44家場...

巧連智紙本停刊 勞動局證實：3月底第一階解雇約200人

創刊35年的「巧連智月刊」宣布3月起停刊轉型，台北市勞動局今天證實，勞動局昨天下午已收到該公司的大量解雇通報計畫書，已依...

竹市府又走一人！ 發言人徐千晴證實將離職

新竹市政府再傳人事異動！去年6月到職的新竹市政府發言人徐千晴高顏值，有「美女發言人」之稱，近日傳出將離開市府。徐千晴今天...

三峽祖師廟賽豬公 陳俊傑飼養「神豬」以1390台斤奪冠

三峽祖師廟重要的年度祭典「賽豬公」，今天進行祭典首要活動「秤豬公」。今年輪由「王股」擔任爐主，共有四隻「神豬」參賽。時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。