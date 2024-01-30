鶯歌永吉公園炮仗花季 重繪3D瀑布梯創美學廊道

新北市鶯歌區公所指出，鶯歌永吉公園以炮仗花聞名全台，春節適逢花季，不僅搭配龍年將炮仗花雕塑成龍的形象，也重新彩繪花廊階梯，以錯位方式營造3D瀑布景色，打造美學廊道。

鶯歌區長鍾耀磊今天表示，占地達1萬5200餘平方公尺的永吉公園是美麗永續生態公園適合踏青，且每年炮仗花期固定，通常從2月中旬至3月中旬都可欣賞一整片黃澄澄炮仗花海美景，適合親子玩耍。

鶯歌區公所指出，今年為創造永吉公園不同特色，特別與永吉里長林茂哲及志工合作，重新設計、彩繪公園內最富盛名的炮仗花拱門花廊階梯，以傾瀉而下的瀑布景色為主題，運用錯位方式營造3D互動式瀑布彩繪階梯，並搭配龍年主題，將炮仗花雕塑成龍的形象，到了夜晚LED燈飾閃閃發亮，應景美觀。