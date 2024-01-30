募集物資寒冬送暖 汐止建成里弱勢家庭過好年

過年前真的是愛心滿滿，汐止建成里每一年都會募集物資寒冬送暖，這已經是第9年，里辦公處將大家集結的愛心，買了罐頭、保溫杯等生活物資，今年還加發1500元的全聯禮券，今(30)日發送給需要幫助的人，希望讓弱勢家庭平安過好年。

汐止區建成里巡守隊、環保志工愛心不缺席，當天針對志工、義工、善心人士，里長黃信裕也特地頒發感謝狀，表示感謝，並且將募集到的物資，統一發放，里內共有36戶，包括中低、以及低收入戶、還有獨居長者，今年也特地發1500元的全聯禮券，讓他們可以自己買生活必需品，里民很感謝。

建成里長黃信裕指出，非常感謝里內的志、義工還有善心人士及店家，每一年都集資購買一些物資，送給里內弱勢家庭，今年已經邁入第9年，希望讓他們過一個好年，也結一個善緣，以往都會買物資，但是發現東西集合起來，民眾要拿回去實在太重了，所以，從去年開始就部分拿出來發全聯禮券，讓他們可以就自己所需去購買，同時也減輕來領物資的重量。

汐止區副區長林明玲表示，非常感謝黃信裕里長，已經9年了不中斷，結合各界善心人士還有里內的志義工共同發起善舉，照顧里內的弱勢民眾，讓他們感受到溫暖。