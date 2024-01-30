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書法班學員揮毫 汐止自強里民索取春聯添喜氣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區自強里書法班迎春揮毫活動，老師、學員一起在現場寫春聯送給民眾。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區自強里書法班迎春揮毫活動，老師、學員一起在現場寫春聯送給民眾。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區自強里書法班的學員，平時勤練書法，到了過年前就會舉辦迎春揮毫活動，老師、學員一起在現場寫春聯送給民眾，今年汐止區長林慶豐及自強里長康金龍也到場，並且也提筆寫了春、滿的春聯，馬上就被民眾搶著帶回家。

一進到自強市民活動中心，充滿著濃濃的過年氣氛，在過年前，汐止區自強里書法班舉辦揮毫送春聯，吸引不少里民上門排隊索取，汐止區長林慶豐、里長康金龍也到場，並且拿起毛筆揮毫，兩個人分別寫了春、滿的春聯，一寫好，民眾就搶著索取帶回家。

用金色、黑色墨水寫春聯，好有喜氣，老師、學員一起在現場寫春聯，每個人風格不同，寫出來的春聯各有愛好，所以，里民們也在看了一圈後，選自己喜歡的書寫，不輸專業的春聯，讓民眾愛不釋手，而學員們也很有成就感。

自強里長康金龍說，每一年書法班都會舉辦揮毫送春聯的活動，剛好明年是龍年，也祝大家都能夠龍保安康，這已經是第三年舉辦，參加的里民一年比一年多，索取春聯回去過年張貼，很有喜氣。

汐止區長林慶豐表示，農曆春節將至，感謝里長還有書法班的老師、學員，在活動中心辦理現場揮毫免費送春聯的活動，馬上就是龍年了，祝大家龍年吉祥、大家都平安。

春聯 汐止 龍年

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