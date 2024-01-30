老人共餐結合寫春聯 瑞芳爪峰社區熱鬧迎新年

歲末年終，瑞芳書道學會就會受邀到各里手寫春聯讓民眾索取，今(30)日來到爪峰里，適逢共餐日，不少民眾一早就來排隊，請書道學會的老師現場揮毫，將春聯帶回家討個吉利，不論是只有單字的春聯，或是組合字春聯，民眾都是踴躍索取，場面很熱鬧。

爪峰里里長簡明慧表示，每年農曆歲末的重頭戲，就是在共餐前邀請書道學會的老師現場揮毫，民眾可以選擇自己喜歡的吉祥話，讓老師來書寫，手寫春聯最有溫度，民眾也非常踴躍的參與。

市議員林裔綺說，今天爪峰社區非常熱鬧，非常喜氣有過年的氣氛，里長跟理事長非常的用心，每年邀請書道學會的老師們到現場來揮毫寫春聯，過年要到了家戶除了要大掃除，也不免俗要貼上紅色喜氣的春聯，討個好吉利。

爪峰社區理事長張信義說，每年寫春聯活動，讓社區活絡起來，民眾也感受到濃濃的過節氣氛，今天還有爪峰幼兒園的小朋友一起來參與，也讓寫春聯這傳統習俗讓小朋友體驗一下，是寓教於樂的好活動。