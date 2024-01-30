貢寮仁和宮攜手善心人士 發大紅包給弱勢戶好過年
貢寮區澳底的仁和宮已經有百年歷史，平時香火鼎盛，廟方為了回饋地方鄉親，更是每年舉辦寒冬送暖活動，持續三十多年不間斷，更結合地方善心人士捐助大筆善款，讓澳底地區的低收入戶一人可以領到三千五百元的過年紅包。
今(30)日貢寮區澳底仁和宮舉行感恩法會，聚集了好多信徒前來參拜，而在仁和宮的另一個角落，一樣是聚集了不少民眾，這是仁和宮每年都會舉行的寒冬送暖，結合地方善心人士人稱吳董的吳建亨先生，在外事業小有成就，因此發心每年都回饋鄉里，照顧地方弱勢民眾。
仁和宮主委吳坤風說，秉持媽祖慈悲為懷的精神，身為澳底地區的信仰中心，也不遺餘力的關心地方上的弱勢，希望在這寒冷的天氣裡，能為這些需要幫助的人帶來一點溫暖。
貢寮區區長柯建輝說，很感謝仁和宮及地方善心人士吳建亨先生的善行義舉，每年都來發送新年紅包給區內的低收入戶，讓他們可以過個好年。今天也特別帶來新北市龍年春聯，讓民眾索取平安過好年。
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