汐止警攜手少輔會入校輔導 讓學生安心放寒假
鑑於年節將至，汐止分局特別與少輔會社工，分赴轄內汐止、秀峰、樟樹、青山等4所國、高中，展開法治教育及反詐、反毒宣導，讓學生們充分認識各種詐騙手法、新興毒品包裝態樣和性剝削等犯罪行為及防範觀念，同時提醒學生們寒假在外，不要落入詐騙集團陷阱，也不要因好奇而接觸毒品。
汐止分局表示，農曆春節為我國重要節日，也是學生們回家與家人團聚的時刻，汐止分局特別派員前往各校宣導，同時邀請少輔會社工分享經驗，透過案例分享及各種法律解析，避免學生們因缺乏正確法律觀念，再加上不法分子誘惑，遭到詐騙集團吸收淪為車手或因好奇而施用毒品。
汐止分局分局長黃國政指出，汐止分局於112年1月至12月共計查獲詐欺車手18人查扣現金580萬元，並攔阻詐騙59件，攔阻金額達2039萬餘元。本次春節假期為加強重要節日安全維護工作，汐止分局將持續打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全，也呼籲青少年學生不要落入詐騙集團陷阱，淪為詐騙車手，以免誤觸法網。
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