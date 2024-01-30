萬里公所募集善心物資 幫助身障者過好年

農曆年節腳步接近，為了幫助弱勢民眾過個豐盛的好年，萬里區公所向善心團體募集物資，趕在農曆年之前要來發放物資給有需要的身障民眾。也因應新年前大家都有除舊佈新貼春聯的需求，公所也在發放物資的現場一併發放春聯，讓民眾領取物資也可以將喜氣滿滿的春聯給帶回家。

萬里區公所社會人文課長蕭秀月指出，這次歲末的發放物資已經是今年的第三次發放，對象為身心障礙者，在萬里區共有360多位身障可以在這次的物資發放中受惠。而這次的物資以民生必需品為主，從柴米油鹽、泡麵到罐頭都有，就是希望善心的食材，能夠豐盛圍爐的餐桌。

不只是發放物資，搭配活動還有早療機構到場來宣導，讓民眾知道六歲以下的小朋友有語言上的障礙，都可以向早療機構來求助，而萬里區公所也期待透過資源的媒合與物資的發放，能夠讓各個族群都感受到來自社會的善心，溫暖的過個好年。