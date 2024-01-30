快訊

疑酒後起口角...知名女星被爆遭老公街頭狂踹 她無助蹲地掩面痛哭

攜2501萬日圓離台被海關暫扣 2名日籍旅客沒做「這事」下場慘了

蔡昌憲「前世情人」強勢登場 抱娃喜曝老婆：優雅生產

萬里公所募集善心物資 幫助身障者過好年

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所向善心團體募集物資，趕在農曆年之前要來發放物資給有需要的身障民眾。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所向善心團體募集物資，趕在農曆年之前要來發放物資給有需要的身障民眾。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆年節腳步接近，為了幫助弱勢民眾過個豐盛的好年，萬里區公所向善心團體募集物資，趕在農曆年之前要來發放物資給有需要的身障民眾。也因應新年前大家都有除舊佈新貼春聯的需求，公所也在發放物資的現場一併發放春聯，讓民眾領取物資也可以將喜氣滿滿的春聯給帶回家。

萬里區公所社會人文課長蕭秀月指出，這次歲末的發放物資已經是今年的第三次發放，對象為身心障礙者，在萬里區共有360多位身障可以在這次的物資發放中受惠。而這次的物資以民生必需品為主，從柴米油鹽、泡麵到罐頭都有，就是希望善心的食材，能夠豐盛圍爐的餐桌。

不只是發放物資，搭配活動還有早療機構到場來宣導，讓民眾知道六歲以下的小朋友有語言上的障礙，都可以向早療機構來求助，而萬里區公所也期待透過資源的媒合與物資的發放，能夠讓各個族群都感受到來自社會的善心，溫暖的過個好年。

萬里 春聯 身障

延伸閱讀

《不完美的愛情革命》身障者談戀愛 顛覆輪椅族刻板印象

桃園春聯福袋雙寓意 「龍來桃喜」迎新年

【重磅快評】賀瓏終於「道歉」 卻吃光民進黨豆腐

王志安嘲諷身障者惹議 民進黨：仍未坦承錯誤深表遺憾

相關新聞

傳周杰倫將在大巨蛋開演場會 遠雄未把話說死

歌手周杰倫傳出5月底將在台北大巨蛋舉行演唱會，引發熱議，經紀公司杰威爾音樂回應，要看藝人檔期及其他相關因素，能否配合再作...

艋舺公園改建與無家者共生 新設計打造「台版表參道」

艋舺公園建於2004年是萬華重要綠地及地標，面對龍山寺，下方則有龍山文創基地、捷運龍山寺站。然而，公園近年成無家者聚集地...

北市歲末年終「公安突檢」 新光三越A8等3業者遭點名違規

農曆春節即將到來，台北市建管處因應尾牙與採買年貨人潮，為期19天無預警動態公共安全檢查各大百貨、賣場及大型餐廳共44家場...

巧連智紙本停刊 勞動局證實：3月底第一階解雇約200人

創刊35年的「巧連智月刊」宣布3月起停刊轉型，台北市勞動局今天證實，勞動局昨天下午已收到該公司的大量解雇通報計畫書，已依...

竹市府又走一人！ 發言人徐千晴證實將離職

新竹市政府再傳人事異動！去年6月到職的新竹市政府發言人徐千晴高顏值，有「美女發言人」之稱，近日傳出將離開市府。徐千晴今天...

三峽祖師廟賽豬公 陳俊傑飼養「神豬」以1390台斤奪冠

三峽祖師廟重要的年度祭典「賽豬公」，今天進行祭典首要活動「秤豬公」。今年輪由「王股」擔任爐主，共有四隻「神豬」參賽。時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。