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影／基隆往返大台北16條國道客運 春節發出1千餘班次疏運

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台北市區監理所所長江澍人說明疏運措施。記者游明煌／攝影
台北市區監理所所長江澍人說明疏運措施。記者游明煌／攝影

春節將屆，交通部公路局今天說明基隆地區春節連假疏運、改道措施，基隆市位北北基生活圈，無論前往西部縣市或是宜花東，多需要至台北市轉乘其他大眾運輸工具，由基隆往返大台北地區16條主要國道客運路線，連假期間每日可發出1000餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

台北市區監理所所長江澍人指出，公路局協調多家業者實施 88條國道客運路線享平日票價或原票價85折優惠。另外亦提供在地轉乘優惠，包括搭乘國道客運、台鐵及高鐵後10小時內使用電子票證轉乘在地客運均可享有基本里程（或一段票）免費優惠。

基隆市位北北基生活圈之中，無論是前往西部各縣市或是宜花東地區，幾乎都需要至台北市轉乘其他大眾運輸工具，疏運期間，由基隆往返大台北地區16條主要國道客運路線，連假期間每日可發出1000餘班次疏運旅客，並視候車人潮機動增加班次。

另外，水金九地區向來是連假民眾遊玩熱門區域，春節連假期間，基隆客運1062「台北-金瓜石」國道客運路線將加密班次，並加派班車於九份9號停車場及水湳洞停車場待命，機動接駁。

北海岸有野柳地質公園等很多走春景點，台2線基隆、萬里為易壅塞區域是，易塞時段為初一到初四每日上午10時至晚間9時。

而北部民眾由宜蘭北返時，常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，亦是不錯選擇，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。

交通部公路局今天說明基隆地區春節連假疏運、改道措施。圖／公路局提供
交通部公路局今天說明基隆地區春節連假疏運、改道措施。圖／公路局提供
交通部公路局今天說明基隆地區春節連假疏運、改道措施。圖／公路局提供
交通部公路局今天說明基隆地區春節連假疏運、改道措施。圖／公路局提供

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