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北市歲末年終「公安突檢」 新光三越A8等3業者遭點名違規

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
新光三越百貨信義A8館未經申請室裝許可，現場擅自施工涉及破壞防火區畫。圖／台北市建管處提供
新光三越百貨信義A8館未經申請室裝許可，現場擅自施工涉及破壞防火區畫。圖／台北市建管處提供

農曆春節即將到來，台北市建管處因應尾牙與採買年貨人潮，為期19天無預警動態公共安全檢查各大百貨、賣場及大型餐廳共44家場所，其中3家違反建管法令，包含新光三越百貨信義A8館、水源福利會館、春大直，依法開罰12至18萬元，要求立即改善，維護市民消費環境安全。

建管處長虞積學表示，1月8日至1月26日公安突檢中，2家違規各處12萬元罰鍰，包含新光三越百貨信義A8館未經申請室內裝修施工許可，現場擅自施工涉及破壞防火區劃，已要求限期30日內補辦室內裝修施工許可，並要求限期改善，水源福利會館則是防火區畫的防火鐵捲門無法正常升降，已於1月25日改善完成。

虞積學說，春大直為防火門故障無法閉合、未經申請室內裝修施工許可，擅自拆除裝修涉及破壞防火區畫，建管處開罰18萬元。3家場所違規事項皆已影響防火區劃及人群逃生避難功能。

建管處強調，執行百貨賣場公共安全聯合抽檢的目的，在於賣場及餐廳為人潮眾多的地方，自主安全管理上一定要有高安全標準，呼籲業者勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險，保障消費者在場所的公共安全。

水源福利會館的防火鐵捲門無法正常升降。圖／台北市建管處提供
水源福利會館的防火鐵捲門無法正常升降。圖／台北市建管處提供
春大直的防火門故障無法閉合、未經申請室內裝修施工許可，擅自拆除裝修涉及破壞防火區畫，挨罰18萬元，建管處張貼不合格示單。圖／台北市建管處提供
春大直的防火門故障無法閉合、未經申請室內裝修施工許可，擅自拆除裝修涉及破壞防火區畫，挨罰18萬元，建管處張貼不合格示單。圖／台北市建管處提供

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