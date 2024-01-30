北市歲末年終「公安突檢」 新光三越A8等3業者遭點名違規

農曆春節即將到來，台北市建管處因應尾牙與採買年貨人潮，為期19天無預警動態公共安全檢查各大百貨、賣場及大型餐廳共44家場所，其中3家違反建管法令，包含新光三越百貨信義A8館、水源福利會館、春大直，依法開罰12至18萬元，要求立即改善，維護市民消費環境安全。

建管處長虞積學表示，1月8日至1月26日公安突檢中，2家違規各處12萬元罰鍰，包含新光三越百貨信義A8館未經申請室內裝修施工許可，現場擅自施工涉及破壞防火區劃，已要求限期30日內補辦室內裝修施工許可，並要求限期改善，水源福利會館則是防火區畫的防火鐵捲門無法正常升降，已於1月25日改善完成。

虞積學說，春大直為防火門故障無法閉合、未經申請室內裝修施工許可，擅自拆除裝修涉及破壞防火區畫，建管處開罰18萬元。3家場所違規事項皆已影響防火區劃及人群逃生避難功能。