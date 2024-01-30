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北市府公安檢查 知名百貨餐廳等3業者挨罰

中央社／ 台北30日電

台北市建管處今天表示，為因應辦尾牙及採買年貨的人潮，公安檢查百貨賣場等處，抽查44家，其中3家違反建築法，包含未申請室內裝修許可證等，依法開罰12萬元、18萬元。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，農曆春節連續假期將屆，各百貨、賣場及大型餐廳近期都在舉辦尾牙，且有大量採買年貨人潮，為保障市民消費安全，從8日起至26日止，針對相關場所進行無預警動態公共安全檢查。

建管處表示，此次共抽查44家場所，其中違反建築法共3家，包含新光三越百貨信義A8館、水源福利會館、春大直，各別處12萬元、18萬元罰鍰，已要求業者改善，才能在歲末年節期間，維護消費市民安全。

建管處指出，不合格場所違規共3家，新光三越百貨信義A8館經稽查發現，未申請室內裝修施工許可，現場擅自施工涉及破壞防火區劃，依違反建築法，先處12萬元罰鍰，要求限期改善，且須限期30天內補辦室內裝修施工許可證明。

建管處表示，水源福利會館經稽查發現，防火區劃的防火鐵捲門無法正常升降，開罰12萬元，已改善完成；春大直的防火門故障無法閉合及未經申請室內裝修施工許可，擅自拆除裝修涉及破壞防火區劃，共罰18萬元；3家場所違規事項，皆已影響防火區劃及人群逃生避難功能。

建管處指出，因百貨和賣場及餐廳為人潮眾多的地方，業者自主安全管理一定要採高安全標準，呼籲業者勿任意堆置雜貨在安全梯間或防火鐵捲門下方、排煙室或走道，以免阻礙人員逃生避難，造成公共危險，執行百貨賣場公共安全聯合抽檢目的，是要保障消費者安全。

建築 賣場 餐廳

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