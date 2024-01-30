新北4區共5路段汽車格2月1日起收費 提升周轉率
新北市交通局指出，林口區民享路及中北二街、汐止區汐萬路3段、三峽區民生街及永和區民有街25巷等5條路段、共69格路邊汽車停車格自2月1日起收費，落實使用者付費並提升停車周轉率。
新北市政府交通局停車營運科科長許芫綺今天透過新聞稿表示，為改善停車秩序，提升停車周轉率，林口區民享路及中北二街的路邊汽車停車格收費時間為週一至週五上午8時至晚上6時，每半小時新台幣10元；汐止區汐萬路3段收費時間是週一至週五上午8時至晚上6時，每次60元。
至於永和區民有街25巷收費時間是週一至週五上午7時至晚間8時，每半小時10元。
另外，三峽區民生街因人行道改善工程重新規劃2格貨車裝卸貨專用停車格、鶯歌區陽明街規劃1格裝卸貨專用停車格也同步於2月1日起納入收費管理，收費時段為週一至週五上午7時至晚間8時，以避免未收費而遭長時間占用。
交通局提醒，駕駛人在收費路段及時段停車，駛離時若未見繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App及全國繳費網隨查隨繳；或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網查詢。
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