多預算卡關 蔣萬安中午藍黨團大會說明 2小時還沒開完

台北市長蔣萬安首度編列的總預算案至今仍有預算被卡關，今下午三點政黨協商前，蔣萬安中午受國民黨團邀請再度赴黨團大會說明預算尋求支持，不過原訂下午一點半結束的黨團會議，開到下午兩點半還沒結束，蔣因另有行程先行離開，離開前接受媒體堵訪表示，今天政黨協商前受邀說明幾個預算案，希望在協商前可以再度溝通、凝聚共識，盼預算順利通過。

據了解，今天蔣萬安受邀到國民黨團說明預算，藍營議員對於第一果菜及萬大魚類批發市場改建、YouBike前30分鐘免費、警局監視器傳輸費等預算案，仍有相當多意見。

蔣萬安說，之所以討論時間比較久，是因國民黨議員都希望每個案子可以深入討論，不只是過水，這樣過去，清楚了解每個議員的意見，市府都虛心接受、仔細聆聽，所以時間拉得比較長一點，希望持續討論，讓預算都能順利。