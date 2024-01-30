大坑體訓場升級12項設施關卡超夯 中市府：人潮成長6倍

台中大坑體訓場去年8月完成升級，新增12項有趣的森林體驗設施關卡，觀旅局統計，大坑1號步道於去年7月時，旅客人數僅有4千餘人，12月時已成長達2.6萬多人，成長達6倍以上，可見刺激、好玩的設施，吸客效果卓越。

台中市大坑1號步道體訓場去年8月升級新完工，設置11道關卡給13歲以上民眾挑戰，有穿越叢林、巨木爬梯、平衡吊橋、軌道車等多種設施，不少民眾慕名體驗，表示層層關卡相當有趣，玩起來挺刺激且耗體力，把電放光光，非常有挑戰性跟成就感。

觀旅局長陳美秀表示，大坑體訓場自去年8月優化完成後，開放近半年以來陸續新增各項便民措施，獲得許多遊客正向反饋意見，觀旅局也將持續傾聽遊客回饋意見，歡迎各路好手不吝前往體訓場施展武林絕活，挑戰各項遊憩設施。

觀旅局表示，欲開車前往位於大坑1號登山步道0.4K處的體訓場，請將愛車停放於大坑1號登山步道停車場，再步行約5至10分鐘路程，即可抵達體訓場。

同時也建議民眾搭乘台中市登山型觀光公車「66副」路線，自捷運與台鐵松竹站東側的軍福十九路發車，經捷運舊社站後，於大坑1號登山步道站牌下車。

觀旅局提醒，大坑體訓場僅開放13歲以上民眾使用設施，並注意個人安全，每週四為例行休園日，安排場域設施檢查維護，不開放。