聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水古蹟博物館推「馴龍王」體驗 穿恐龍裝瘋走春
春節假期即將到來，新北市立淡水古蹟博物館在淡水海關碼頭推出「我是馴龍王」的免費體驗活動，現場備有大人及小孩的恐龍騎乘充氣裝，即日起至2月25日每天下午2點至5點，適合親朋好友相約來體驗。而淡水古蹟博物館春節期間僅2月5日、除夕、初一休館，民眾可把握假期前往。
新北市立淡水古蹟博物館即日起至2月25日每天14點至17點，在淡水海關碼頭推出「我是馴龍王」的免費體驗活動，現場備有大人及小孩的恐龍騎乘充氣裝，每人每日限量體驗1次，1次最多2套，非常適合親朋好友相約來體驗，在龍年拍下應景的照片。
淡古館長黃麗鈴表示，去年12月的品牌活動「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」，已吸引超過30萬人次到訪，身著恐龍騎乘充氣裝巡邏的館員受到熱烈歡迎，因此今年規畫體驗活動，讓喜歡恐龍的人都有機會當「馴龍王」。
另外，淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺三處古蹟點還有限定款的「淡古聯盟」IP印章，紅城小舖也有優惠及扭蛋活動，淡水古蹟博物館2月份休館日為2月5日、除夕及初一，其餘正常開放參觀，歡迎民眾到淡水古蹟博物館走春。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言