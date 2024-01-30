淡水古蹟博物館推「馴龍王」體驗 穿恐龍裝瘋走春

春節假期即將到來，新北市立淡水古蹟博物館在淡水海關碼頭推出「我是馴龍王」的免費體驗活動，現場備有大人及小孩的恐龍騎乘充氣裝，即日起至2月25日每天下午2點至5點，適合親朋好友相約來體驗。而淡水古蹟博物館春節期間僅2月5日、除夕、初一休館，民眾可把握假期前往。

新北市立淡水古蹟博物館即日起至2月25日每天14點至17點，在淡水海關碼頭推出「我是馴龍王」的免費體驗活動，現場備有大人及小孩的恐龍騎乘充氣裝，每人每日限量體驗1次，1次最多2套，非常適合親朋好友相約來體驗，在龍年拍下應景的照片。

淡古館長黃麗鈴表示，去年12月的品牌活動「光映淡水－星光恐龍的秘密基地」，已吸引超過30萬人次到訪，身著恐龍騎乘充氣裝巡邏的館員受到熱烈歡迎，因此今年規畫體驗活動，讓喜歡恐龍的人都有機會當「馴龍王」。