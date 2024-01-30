木新市場中繼地仍找嘸...市府會勘公園 里長、民眾到場抗議

台北市文山區木新市場改建年限將至，日前規畫在附近地目、現為停車場「樟新市場預定地」作中繼市場，但都發局已編列今年預算要蓋社宅，市場處現持續尋找原址周邊機關、公園用地。今原規畫到木新公園會勘，里長帶人到場抗議，痛批市府有空地不用竟要挖公園。市府回應，會勘不等於定案，會持續搜集各方意見，推動改建。

木新市場於1982年建成，4年後增建2樓，共有2層樓、1層地下停車場，隨著屋齡漸增，地下室漏水、鼠患等問題逐漸嚴重，加上2樓遭氯離子過高目前僅能低度使用，周邊里民盼改建，但遲遲找不到預定地改建卡關，在地樟文里長林淑珠今帶里民抗議表示，很多里內課程都變「遊牧民族」，只能借用馬路、人行道、學校操場上課，淪為次等公民。

林淑珠說，2樓主要作為區民活動中心，前年就曾發生有民眾差點被廢石砸中，急需改建，市場處原先規畫「樟新市場預定地」作為中繼宅，但卻僅在去年9月舉辦說明會後，遭當地樟新里民反對後就無下文，後來就接到通知，說該地目要蓋社宅。

林淑珠質疑，樟新里民反對蓋市場所以不能在那邊蓋中繼宅，但當初蓋木新市場時也沒問過樟文里民意見，但市場處從頭到尾僅辦1場說明會，未積極溝通，現在都發局編預算要將該地目蓋社宅，市府竟想將鄰近市場原址木新公園附近納入中繼地考量，讓她無法接受，講到一半甚至激動哽咽。

今天現場也有很多里民到場聲援，質疑市府明明有地可以使用，卻要將公園綠地給挖掉，且公園緊鄰民宅，鼠患、吵雜、髒亂等問題恐影響居住品質，周圍幾個里里民都會來此處買菜，為何僅犧牲木新里里民，反對該地作為中繼市場。

文山區區長劉哲明說明，市場改建是必須的，但現階段確實還沒找到一個合適中繼處，目前持續針對木新市場周遭300至500公尺公園用地、機關用地會勘，預計2月中彙整好和市長蔣萬安報告，屆時有明確方向後，會在舉行說明會；至於里長反應沒有區民活動中心辦活動，目前也都有幫忙安排附近空間，6月也會有2座新區民活動中心落成，屆時便可解決。