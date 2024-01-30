誰是新北下任市長人選？ 吳宗憲提3人名：私下聊有提到

2024總統大選落幕，牽動藍綠白陣營此消彼長，新北市長侯友宜回歸市政，外界也關注藍綠白下一屆新北市長布局。國民黨不分區立委當選人吳宗憲今接受廣播節目訪問，他說大家私下會聊，包括副市長劉和然、台北市副市長李四川及立委洪孟楷都被點名，但吳認為國民黨應先找到自己敗選的原因。

吳宗憲上午接受媒體人王淺秋廣播節目訪問，吳提到從檢察官轉換跑道進入市府團隊，再獲侯友宜、新北市議長蔣根煌推薦排入不分區名單。未來進入立院後，盼進入司法委員會推動吹哨者保護法、反詐法案等。

王淺秋追問，外界關注新北市下一屆市長布局，目前民眾黨立委黃國昌、民進黨立委蘇巧慧態勢都很明顯，國民黨有沒有適合的人選？吳坦言，大家私底下都會聊，包括劉和然、李四川及洪孟楷等都很棒，年齡、經歷都蠻適合的，對市政也嫻熟，但吳認為國民黨需找到自己敗選的原因，才有辦法吸引年輕票。

吳宗憲指出，上次侯跟總統府秘書長林佳龍競選新北市長時，拿了很多年輕選票，但這次總統大選年輕票跑光光，「這是我們要檢討」，為何在市長選舉讓年輕人覺得有希望，但總統大選卻被洗成包租公、獵地、圈地話術，無法有效反駁。

吳宗憲說，國民黨為什麼沒有年輕票，不是穿著棒球外套跳街舞，年輕人就會把票投給你，「這種玩法當然沒有年輕票」，他們會視你為傻子，那是在練外丹功不是跳街舞。應該要給年輕人願景，才看得見未來，民眾黨主席柯文哲就很會這招，穿著雖然是阿伯，但柯會跟年輕人說他要怎麼樣做、把問題點出來。

吳說，國民黨想要年輕票，不是市府、競選團隊用一堆年輕人，就是尊重年輕人，反而只是在執行老人的策略，建議長官放手讓年輕人去玩，要改革要先認清自己的問題。

至於罷侯案是否成形？吳宗憲說，侯友宜可以連獲4次5星市長的評鑑，有成案可能性，但過的機率比較低。他認為，侯去年從高民調跌落是因為餵藥案，最後證明是大烏龍，但打市府的民進黨議員有沒有道歉？後來這些議員去當賴清德發言人，賴清德有沒有道歉？

黃國昌若參選新北市長是否有機會成為黑馬？吳認為黃選新北市長還是困難，畢竟這次總統大選，柯文哲在新北得票數第三，若支持者在未來兩年無法增加，2年後首投族不會增加很多，但柯支持者出社會後，可能會發現民眾黨說的理念很漂亮，但現實上差很多，像是柯選台北市長第一屆提的政見，後來都沒有做到，用這樣的態勢選贏不容易。