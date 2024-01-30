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誰是新北下任市長人選？ 吳宗憲提3人名：私下聊有提到

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨不分區立委當選人吳宗憲今上午接受媒體人王淺秋廣播節目訪問。圖／擷取自中廣YT頻道
國民黨不分區立委當選人吳宗憲今上午接受媒體人王淺秋廣播節目訪問。圖／擷取自中廣YT頻道

2024總統大選落幕，牽動藍綠白陣營此消彼長，新北市長侯友宜回歸市政，外界也關注藍綠白下一屆新北市長布局。國民黨不分區立委當選人吳宗憲今接受廣播節目訪問，他說大家私下會聊，包括副市長劉和然、台北市副市長李四川及立委洪孟楷都被點名，但吳認為國民黨應先找到自己敗選的原因。

吳宗憲上午接受媒體人王淺秋廣播節目訪問，吳提到從檢察官轉換跑道進入市府團隊，再獲侯友宜、新北市議長蔣根煌推薦排入不分區名單。未來進入立院後，盼進入司法委員會推動吹哨者保護法、反詐法案等。

王淺秋追問，外界關注新北市下一屆市長布局，目前民眾黨立委黃國昌、民進黨立委蘇巧慧態勢都很明顯，國民黨有沒有適合的人選？吳坦言，大家私底下都會聊，包括劉和然、李四川及洪孟楷等都很棒，年齡、經歷都蠻適合的，對市政也嫻熟，但吳認為國民黨需找到自己敗選的原因，才有辦法吸引年輕票。

吳宗憲指出，上次侯跟總統府秘書長林佳龍競選新北市長時，拿了很多年輕選票，但這次總統大選年輕票跑光光，「這是我們要檢討」，為何在市長選舉讓年輕人覺得有希望，但總統大選卻被洗成包租公、獵地、圈地話術，無法有效反駁。

吳宗憲說，國民黨為什麼沒有年輕票，不是穿著棒球外套跳街舞，年輕人就會把票投給你，「這種玩法當然沒有年輕票」，他們會視你為傻子，那是在練外丹功不是跳街舞。應該要給年輕人願景，才看得見未來，民眾黨主席柯文哲就很會這招，穿著雖然是阿伯，但柯會跟年輕人說他要怎麼樣做、把問題點出來。

吳說，國民黨想要年輕票，不是市府、競選團隊用一堆年輕人，就是尊重年輕人，反而只是在執行老人的策略，建議長官放手讓年輕人去玩，要改革要先認清自己的問題。

至於罷侯案是否成形？吳宗憲說，侯友宜可以連獲4次5星市長的評鑑，有成案可能性，但過的機率比較低。他認為，侯去年從高民調跌落是因為餵藥案，最後證明是大烏龍，但打市府的民進黨議員有沒有道歉？後來這些議員去當賴清德發言人，賴清德有沒有道歉？

黃國昌若參選新北市長是否有機會成為黑馬？吳認為黃選新北市長還是困難，畢竟這次總統大選，柯文哲在新北得票數第三，若支持者在未來兩年無法增加，2年後首投族不會增加很多，但柯支持者出社會後，可能會發現民眾黨說的理念很漂亮，但現實上差很多，像是柯選台北市長第一屆提的政見，後來都沒有做到，用這樣的態勢選贏不容易。

國民黨不分區立委 年輕人

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