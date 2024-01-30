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春日賞櫻迎新年 新店陽光運動公園河津櫻粉嫩綻放

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供

不少地方櫻花綻放，新北新店陽光運動公園的河津櫻已盛開，漫步公園櫻花步道，沿途可賞簇簇櫻花。新北市府高灘處表示，賞櫻期將一路到3月上旬，公園內還有多種運動場等休憩空間，可賞花又能盡情玩耍。

高灘處表示，河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。今年受暖冬影響，河津櫻目前已逐漸綻放約五成，預計賞櫻期於2月上旬至3月上旬，花朵沿著陽光運動公園步道綻放。

高灘處建議，也可帶著大小朋友一同探索陽光運動公園豐富的休憩設施，園區腹地寬廣占地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，不論是騎著自行車穿梭園區風光，或是進入「陽光綠洲」兒童遊戲場盡情玩耍。

高灘處長張修銘表示，陽光運動公園為新店溪流域重要特色河濱公園，民眾可搭乘捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站沿環河路人行道步行至湯泉陸橋即可連接陽光橋到達陽光運動公園，並有多條公車路線可抵達；自行開車可國道3號新店交流道或安坑交流道下。

春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供
春季即將來臨，位於新北新店陽光運動公園的河津櫻已悄悄綻放。圖／新北高灘處提供

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