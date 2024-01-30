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影／新北推「春節平安服務」 侯友宜期許北北基桃共同響應

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
新北市政府推出春節平安服務，備妥「平安袋」兩千份，並結合90間宮廟寺院、四大超商提供「平安餐」與「幸福保衛站」服務。新北市長侯友宜期許未來可以攜手北北基桃，共同推廣這項愛心活動，一起關懷弱勢族群。記者侯永全／攝影
新北市政府推出春節平安服務，備妥「平安袋」兩千份，並結合90間宮廟寺院、四大超商提供「平安餐」與「幸福保衛站」服務。新北市長侯友宜期許未來可以攜手北北基桃，共同推廣這項愛心活動，一起關懷弱勢族群。記者侯永全／攝影

春節將至，為照顧遭遇緊急狀況或突發事故的民眾，新北市政府推出「春節平安服務」，備妥「平安袋」兩千份，並結合90間宮廟寺院、四大超商提供「平安餐」與「幸福保衛站」服務，讓弱勢民眾溫飽無虞，平安歡慶春節假期。新北市長侯友宜強調，未來希望可以攜手北北基桃，在春節期間共同發放「平安袋」，一起關懷弱勢族群。

侯友宜表示，當家家戶戶歡度春節時，在社會各角落仍有弱勢需要幫助，因此市府每年都會準備春節「平安袋」，內容物除有麵條、白米、泡麵、調理包及罐頭外，特別由「好日子愛心大平台」媒合兩萬張待用餐券放入平安袋中，讓弱勢民眾可持券至全市612家愛心店家取得餐食，讓他們在過年期間也能維持溫飽。

今年「平安袋」媒合物資市值達323萬9千8百元，每袋市值相當於1634元，侯友宜也期許將春節期間發放「平安袋」的關懷弱勢活動，能讓共同生活圈的北北基桃一起參與，造福弱勢族群。侯友宜說，未來他將發起這項愛心活動，讓北台灣需要幫助的民眾過個平安好年。

新北市長侯友宜（後排右四）上午出席「春節平安服務」宣傳活動，並與響應愛心活動的宮廟寺院、四大超商等單位代表合影。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（後排右四）上午出席「春節平安服務」宣傳活動，並與響應愛心活動的宮廟寺院、四大超商等單位代表合影。記者侯永全／攝影

春節 侯友宜

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