快訊

LINE免費貼圖8款來了！新年祝賀小恐龍超萌報到 麥當勞經典角色齊聚、還有精品款

台北天空塔開發案遭檢舉涉掏空10億 碩河副董遭限制出境出海

他點這款「LINE新貼圖」嚇到路邊大叫！網氣炸「一定封鎖」教你關閉方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北抽查198件春節應景食品 不合格5件有4件是酸菜

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
衛生局即日起在各衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，讓民眾可簡易判斷食品安全。記者劉懿萱／攝影
衛生局即日起在各衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，讓民眾可簡易判斷食品安全。記者劉懿萱／攝影

農曆春節將至，新北市衛生局抽驗市售春節應景食品，共抽驗198件有5件不合格，其中有4件皆為酸菜檢出二氧化硫或防腐劑超標，衛生局已命其下架回收，並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。此外，衛生局即日起在各衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，讓民眾可簡易判斷食品安全。

新北衛生局副局長林美娜說，每年春節前衛生局抽驗應景食品，種類包含生鮮蔬果、竹笙、生鮮禽畜水產品、蝦仁、澱粉類製品、醃製蔬菜、脫水食品、禽畜加工食品、水產加工品、糖果零食、休閒食品、糖漬鹽漬果實類食品及網購冷凍年菜禮盒等，共抽驗198件有5件不合格。

林美娜指出，5件違規食品中有4件為酸菜，檢出漂白劑「二氧化硫」或防腐劑「己二烯酸及苯甲酸」超過限量標準，雖然都是合法添加物，但高劑量苯甲酸會刺激腸胃道，引發腸胃不適；過量二氧化硫也會造成腸胃不適，對哮喘患者、嚴重過敏病者可能誘發不同程度過敏反應。涉違反食安法第18條規定，可依同法第47條處3萬元以上至300萬元以下罰鍰

另外一件是紅小辣椒檢出「賜派芬(Spirodiclofen)：0.02ppm」(標準：0.01ppm)，為殺蟎劑，雖其對人體毒性較低，主要防治葉蟎類病蟲害，但產品不符農藥殘留容許量標準，涉違反食安法第15條第1項第5款規定，可依同法第44條處分6萬元以上至2億元以下罰鍰。衛生局已命其下架回收，並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。

衛生局食藥科長楊舒秦建議，民眾選購脫水蔬菜或乾貨食品時，應選擇良好信譽商家產品，並在食用前以清水沖洗或浸泡處理，有效去除食品表面殘留的二氧化硫，而衛生局提供簡易試劑，民眾可至29區衛生所領取，讓市民安心過好年。

新北市衛生局抽驗市售春節應景食品，共抽驗198件有5件不合格，其中有4件為酸菜。記者劉懿萱／攝影
新北市衛生局抽驗市售春節應景食品，共抽驗198件有5件不合格，其中有4件為酸菜。記者劉懿萱／攝影
衛生局即日起在29區衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，讓民眾可簡易判斷食品安全。記者劉懿萱／攝影
衛生局即日起在29區衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，讓民眾可簡易判斷食品安全。記者劉懿萱／攝影
衛生局即日起在29區衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，讓民眾可簡易判斷食品安全。記者劉懿萱／攝影
衛生局即日起在29區衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，讓民眾可簡易判斷食品安全。記者劉懿萱／攝影
新北市衛生局抽驗市售春節應景食品，共抽驗198件有5件不合格，其中有4件為酸菜。記者劉懿萱／攝影
新北市衛生局抽驗市售春節應景食品，共抽驗198件有5件不合格，其中有4件為酸菜。記者劉懿萱／攝影

衛生局 抽驗

延伸閱讀

公司隱匿營業收入 補帶罰

民眾黨團提國會改革訴求 游錫堃表態全部接受

飼主沒繫牽繩小黑狗一周2次車禍 動保處開罰列黑名單

終於過關！捐款私校可100%抵稅 教育部新會期啟動修法

相關新聞

影／新北推「春節平安服務」 侯友宜期許北北基桃共同響應

春節將至，為照顧遭遇緊急狀況或突發事故的民眾，新北市政府推出「春節平安服務」，備妥「平安袋」兩千份，並結合90間宮廟寺院...

新北抽查198件春節應景食品 不合格5件有4件是酸菜

農曆春節將至，新北市衛生局抽驗市售春節應景食品，共抽驗198件有5件不合格，其中有4件皆為酸菜檢出二氧化硫或防腐劑超標，...

新北春節平安袋寒冬免挨餓 侯友宜允諾推廣至北北基桃

今年春節有7天連假，為了不讓弱勢民眾挨餓受凍，新北市府推出春節平安服務，備妥民生物資平安袋2000份，並結合90間宮廟寺...

1999檢舉洩個資？研考會：若洩密將懲處 也將設政風專線

台北市1999日前發生有學生利用1999市民熱線檢舉老師，結果個資外洩，引發疑慮。北市研考會表示，民眾透過1999或網路...

獨／新北消防特搜機動手術小組成立！ 現場「即刻救援」緩衝崩潰城市醫療

每個大型災難現場，都能看見熟悉的身影不斷在進行救災與救難工作，台灣消防特搜隊具備堅實能力，成為每個災區讓人最安心的存在。...

淡北道路2月2日開工 規畫3替代道路

新北淡水通往台北市的台2線塞車是日常，淡北道路推動28年經歷多任縣市首長，期間因環評問題頻卡關，終於在今年初動工，2月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。