新北抽查198件春節應景食品 不合格5件有4件是酸菜

農曆春節將至，新北市衛生局抽驗市售春節應景食品，共抽驗198件有5件不合格，其中有4件皆為酸菜檢出二氧化硫或防腐劑超標，衛生局已命其下架回收，並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。此外，衛生局即日起在各衛生所發送二氧化硫、皂黃及過氧化氫簡易試劑，讓民眾可簡易判斷食品安全。

新北衛生局副局長林美娜說，每年春節前衛生局抽驗應景食品，種類包含生鮮蔬果、竹笙、生鮮禽畜水產品、蝦仁、澱粉類製品、醃製蔬菜、脫水食品、禽畜加工食品、水產加工品、糖果零食、休閒食品、糖漬鹽漬果實類食品及網購冷凍年菜禮盒等，共抽驗198件有5件不合格。

林美娜指出，5件違規食品中有4件為酸菜，檢出漂白劑「二氧化硫」或防腐劑「己二烯酸及苯甲酸」超過限量標準，雖然都是合法添加物，但高劑量苯甲酸會刺激腸胃道，引發腸胃不適；過量二氧化硫也會造成腸胃不適，對哮喘患者、嚴重過敏病者可能誘發不同程度過敏反應。涉違反食安法第18條規定，可依同法第47條處3萬元以上至300萬元以下罰鍰

另外一件是紅小辣椒檢出「賜派芬(Spirodiclofen)：0.02ppm」(標準：0.01ppm)，為殺蟎劑，雖其對人體毒性較低，主要防治葉蟎類病蟲害，但產品不符農藥殘留容許量標準，涉違反食安法第15條第1項第5款規定，可依同法第44條處分6萬元以上至2億元以下罰鍰。衛生局已命其下架回收，並移來源廠商所轄衛生局依法處辦。