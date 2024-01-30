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新北春節平安袋寒冬免挨餓 侯友宜允諾推廣至北北基桃

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府備妥民生物資平安袋2000份，並結合90間宮廟寺院平安餐，以及四大超商24小時的幸福保衛站，讓弱勢民眾溫飽無虞。記者葉德正／攝影
新北市府備妥民生物資平安袋2000份，並結合90間宮廟寺院平安餐，以及四大超商24小時的幸福保衛站，讓弱勢民眾溫飽無虞。記者葉德正／攝影

今年春節有7天連假，為了不讓弱勢民眾挨餓受凍，新北市府推出春節平安服務，備妥民生物資平安袋2000份，並結合90間宮廟寺院平安餐，以及四大超商24小時的幸福保衛站，讓弱勢民眾溫飽無虞。新北市長侯友宜表示，基北北桃是共同生活圈，幸福保衛站已推廣到北台八縣市，未來希望春節平安服務也能擴及，讓人人都能平安過好年。

新北市社會局長李美珍表示，新北市自2016年起至今已發放多達1萬7200份平安袋，今年結合元亨寺台北講堂、新莊慈祐宮、手信坊公司及嘉里大榮物流公司等，共同捐助物資與配送服務，本次平安袋媒合物資市值達323萬9800元，感謝民間的熱心響應。

侯友宜表示，大家歡慶春節時，在社會的角落仍有弱勢需要幫助，因此市府每年都會準備春節平安袋，內容除備有白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭外，特別由好日子愛心大平台媒合2萬張待用餐券併入，每袋有10張，民眾可持券至全市612家愛心店家取餐。

部分平安袋會先分送到轄區派出所與分駐所等163處據點，員警值勤時若發現有需要的民眾，會主動致送；另外春節期間幸福保衛站持續供應，凡18歲以下兒少遇緊急需求時可至全市2514間四大超商門市登記取餐。

元亨寺台北講堂住持會常法師表示，受到侯市長感召，加入發放平安袋行列，過去服務經驗，除新北市民，也有不少民眾是從北市等地區前來索取，他也當場建議侯友宜，應該把這麼好的政策，推廣到全台。

侯友宜說，不管是哪個縣市民眾，都可以來索取，他強調，北北基桃是一個共同的生活圈，他會把法師的建議到跨平台會議提出，春節期間一起照顧北台灣北北基桃的所有需要被幫忙的好朋友。

文聖派出所警員劉珮珏分享，她說去年在送平安袋給一位單親媽媽時，小孩打開一看，發現有自己愛吃的蘇打餅乾，相當的開心，問媽媽可不可以拿起來吃，看到孩子開心笑容，真的很不捨也很感動。

新莊慈祐宮主委陳圓光表示，每年春節期間，慈祐宮都有供應平安麵等熱食，歡迎信眾來呷平安。民政局副局長范姜坤火說，全市共90間善心宮廟寺院於農曆除夕至初五，提供平安餐服務，包括粥、麵、湯圓等熱食，將於市府網站及各區有線電視跑馬燈公佈服務資訊。

春節 侯友宜

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