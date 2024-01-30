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1999檢舉洩個資？研考會：若洩密將懲處 也將設政風專線

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員簡舒培（左）、人本教育基金會執行長馮喬蘭（右）日前質疑，台北市教育局有人洩密陳情案件給校方。記者鍾維軒／攝影
台北市議員簡舒培（左）、人本教育基金會執行長馮喬蘭（右）日前質疑，台北市教育局有人洩密陳情案件給校方。記者鍾維軒／攝影

北市1999日前發生有學生利用1999市民熱線檢舉老師，結果個資外洩，引發疑慮。北市研考會表示，民眾透過1999或網路陳情後，案件內容和陳情者資料一經登錄，1999話務人員無權查閱，至於權責機關承辦人如需調閱陳情人個資必須提出申請，對於有保密必要的事項均應依規定，如有洩漏個資情事，也有懲處規定。

北市研考會表示，為提高⺠眾對市府陳情的個資保護信心，將在市政會議、首長共識營等場合加強宣導，提供政風處專線供⺠眾檢舉，以保障陳情人的權益。

對於日前有學生透過1999檢舉，卻遭個資外洩，議員顏若芳、簡舒培等人要求市府針對洩密部分調查清楚，並訂SOP確認流程，並且應開設其他檢舉管道，要求市府提因應對策。北市研考會表示，對於有⺠眾撥打1999或透過網路陳情的個人資料保護擔憂，在電話受理⺠眾陳情時，案件內容和陳情者資料一經登錄後，1999話務人員無權查閱。

研考會提到，權責機關端，不論⺠眾從1999電話管道，或透過網路及APP陳情，當案件送至承辦機關後，承辦人如需調閱陳情人個人資料，必須提出申請，經由單位主管層級以上人員核定後才能檢閱，查閱紀錄也會由系統完整保留，以作為查究洩密責任的依據。各機關受理市民陳情案件時，對於有保密必要之事項，均應依各項規定辦理，如有洩漏個資情事，也有懲處規定。

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