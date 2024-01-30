南北環、萬大線 經費暴增757億

受營造原物料飆漲影響，台北捷運環狀線南北環等經費暴增數百億元，捷運局坦言，若計算南北環、加上萬大線一二期預算，因原物料調整經費差額總和高達757億。市長蔣萬安昨受訪說，台北市很多重大建設的確需要中央協助。

捷運局表示，去年已送行政院審核修正計畫，核定後還要送議會修正預算。若行政院不同意修改、議會過不了關，經費不足的事實就在眼前，未來恐會有幾個標案無法發包，即使壓縮金額也不會有廠商投標，一定會影響每條捷運完工的期程。

台北市立委當選人王世堅日前表示，他當立委第一件事就會與行政院長陳建仁聯繫，積極爭取南北環及東環段3條捷運經費差額，因差額高達440億元，絕非台北市可單獨負擔，還有民生汐止線也希望中央大力補助，現中央答應補助4成，但希望擴充到6成。

蔣萬安說，感謝王世堅協助，他與王雖分屬不同黨派，但希望台北市更好立場一致，也期許王世堅「將在台北市質詢火力帶到立法院」。

北捷局綜合規畫處長林文祺坦言，台北捷運目前有3個計畫增加經費，包括環狀線二期（南環及北環）原本經費為1369億，但目前需經費為1798億；萬大線一期核定經費為741億，現增加為848億；萬大線二期經費原為549億，現為770億。光這3個計畫差額總和是757億。

另東環段部分，林說，去年3月29日行政院已核定東環段綜合規畫，經費為1024億，他坦言未來經費一樣面臨不足，差額仍在進行細部設計作業計算中。

至於民汐線狀況，行政院去年1月13日核定汐止至東湖區間的汐東線，民汐線是從東湖延伸至大稻埕，上周結束期末審查，預計今年3月底會把綜合規畫送到行政院審核，初估經費為1157億，過往北市府因財政較好，中央補助約3至4成，但希望能補助到6成，才能減輕市府負擔。

捷運局表示，去年已將南北環、萬大線一二期3項工程送行政院審核修正計畫，核定後還要送台北市議會修正預算，經費不足恐會影響幾個標案無法順利發包，一定會影響每條捷運完工的期程。