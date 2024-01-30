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年輕媽獨力養6子女 社局媒合資源幫一把

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新莊一30多歲年輕媽媽獨力扶養6名子女，因娘家不動產超標，無法申請中低收，社會局轉而媒合社會資源。記者劉懿萱／攝影
新莊一30多歲年輕媽媽獨力扶養6名子女，因娘家不動產超標，無法申請中低收，社會局轉而媒合社會資源。記者劉懿萱／攝影

新北市急難救助會昨晚邀新莊、泰山、五股、蘆洲及林口共150戶弱勢家庭，在新莊典華會館溫馨圍爐。一名家住新莊30多歲年輕媽媽，獨力扶養6名子女，最大女兒15歲，最小還在強褓中，因娘家不動產超標，無法申請中低收，社會局轉而媒合社會資源，提供慰助金、奶粉及尿片，一家人在餐廳享受圍爐宴，孩子們難掩興奮之情。

歲末時節，新北市急難救助會昨晚辦圍爐，邀請弱勢家庭、贊助單位參加，提供每戶家庭全聯禮券1000元及物資，讓弱勢家庭能過個好年。新北副市長劉和然說，新北市急難救助會成立迄今17年，長年捐贈物資、急難金和歲末圍爐餐費，善款逾1200萬，救助會也會媒合善心企業、宮廟社團，為弱勢家庭提供各項服務。

參加的弱勢家庭中，有一名30多歲的單親媽媽，她獨力扶養6名子女，因為娘家不動產超標，無法申請中低收，新莊社福中心黃姓社工和督導高涓娟一路陪伴，也協助媒合社會資源。孩子們第一次到餐廳參加圍爐，心情非常雀躍。

新北市急難救助會理事長張基聖說，每一筆急難救助款項來自會員和善心人士的愛，希望協助弱勢家戶挺過難關，進而促成善的循環。

弱勢家庭 餐廳

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