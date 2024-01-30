提升行人安全 新北450路口 設行人保護時相

行人安全愈來愈受重視，新北市交通局表示，現已完成450處路口行人保護及早開時相，並增設行人庇護島、退縮行穿線等交通工程，讓易肇事路口的行人事故率下降；警察局針對車不讓人及行人違規強力執法，並結合社會局運用淺顯易懂地宣導方式，讓長輩了解交安常識和觀念，提升行的安全。

「行人事故中以高齡長輩最多」，交通局交通安全科科長林碧芬指出，以三重區新北大道一段與中華路口、板橋區館前西路與南門街口、中和區景平路與景安路口、新店區復興路與順安街口及汐止區新台五路二段與福安街口，行人事故比例偏高，經分析主要肇因以搶越行人穿越道最多占42%，其次為未注意車前狀態占32%，且事故發生時段多為下午尖峰及夜間時段，行人事故多為高齡者占36%。

林碧芬表示，為提升行人交通安全，團隊在上述易肇事路口皆已建置實體人行道，並依事故路口特性，透過改善無障礙斜坡道、路口轉角外推擴大行人停等空間、增設行人庇護島、行穿線退縮及加寬、實施行人保護或早開時相等交通改善工程。

林碧芬說，新店區復興路與順安街口經透過行穿線退縮及增設行人庇護島、行人早開時相等交通工程後，行人事故受傷人數從2020年5人，隔年減少為4 人，汐止區新台五路二段與福安街口從6人減為2人；另外三重區新北大道1段與中華路口在2022年行人事故受傷人數7人，去年上半年減少為2人，中和區景平路與景安路口亦透過行穿線加寬及綠舖，以及行人庇護島停等空間設置禁止汽機車進入標誌等，使得行人事故受傷人數從6人減為0人。

市民賴小姐說，市府透過改善人行環境硬體建設值得肯定，但用路人觀念才是最難改，雖在輿論下，禮讓行人觀念已發酵，但右轉車搶快撞傷路人還是時有所聞，還是需要強力執法。