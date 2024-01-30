觀察站／口水冷處理 拚市政才能守住市府

經歷總統大選敗選，新北市長侯友宜沒有灰心喪志，快速回歸市政，馬上規畫一系列行動治理座談會重拾底氣；市府也調整策略，從選前的「戰鬥市府」回歸專心市政，對綠營持續猛攻，甚至有人企圖操作「罷侯」，都不再以捍衛市政為由強硬回擊，改採冷處理，以免激起民眾情緒，先守住市府，再展望2026。

侯友宜去年5月接受國民黨徵召，面對綠營從中央到地方猛攻市政缺失與落跑議題，市府均採取戰鬥模式一一接招、回擊，新聞稿措辭強烈，甚至比侯友宜競辦還精采，但也付出預算被刪減代價。

隨著侯友宜挑戰大位失利，回歸市政「加倍奉還」後，即便綠營選後持續猛攻，包括公托幼兒疑遭口罩悶死事件、消防人員與殯葬人員疑似勾結事件，市府都趨於保守，一改選舉期間互噴口水，僅針對事件回應，政治口水一概不回，就怕再度挑動府會緊張的關係，不利後續市政推動。

面對綠營政治口水，侯市府和議會國民黨黨團分工有序，改由藍營黨團肩負起重砲手責任，避免侯友宜回歸市政被模糊焦點，面對可能發酵的議題，新黨團書記長陳偉杰認為可先由黨團發難，先將議題定調、導正回監督市政，避免失焦。

「與其等著讓人罵，不如自己先發聲。」陳偉杰說，議會黨團站在監督立場，市府有錯就要指正，將議題導回市政，加強相關論述，也能避免像恩恩案、餵藥案，最後淪為各說各話的羅生門；接下來除了綠營，民眾黨也摩拳擦掌，守住2026將是接下來的重點工作。