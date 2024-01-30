侯友宜辦行動治理 綠批不施政報告

新北市長侯友宜參選總統失利後回歸市政，過年前趕辦5場區域行動治理座談會，民進黨議員批侯寧願開行動治理座談，也不進議會補做施政報告。新北市府表示，行動治理是市府團隊傾聽市民朋友聲音最直接、最有效的方式，歡迎所有議員和里長們踴躍出席，直接面對面關心在地大小事，並解決市政問題。

侯友宜過去的行動治理座談多在年後發動，今年比照第一年在過年前就展開，第一場行動治理座談會辦在永和國父紀念館，侯友宜一現身，里長即湧上前握手送暖，不斷加油打氣，竹林里長王素娥送上鮮花，其他里長們高喊「市長我們永遠支持你」、「永和跟你一起打拚」；會後很多里長們都說「熟悉的侯市長回來了」。

侯感謝大家並強調「大家一起把事情做好」。他說，人民聲音不管大小事都是重要事，里長是第一線，反應最直接，可點出問題所在。

「新的一年、新的開始！」侯友宜受訪表示，市府跟里長面對面座談，傾聽第一線聲音，包括都市規畫、交通路網等重要議題，所有行政首長都會跟里長一起解決問題，能處理的就盡速改善，無法處理的也要說明清楚，市府會嚴格列管、追蹤。

回歸熟悉的市政，侯友宜一改總統大選的憋屈，信手拈來毫不費力。他說，永和區里長從2019年至2024年共提出91案，已解列82案，大陳公辦都更單元2已完成，單元3去年核定實施；還有永平國小地下停車場闢設，也辦工程施工說明會，預定2026年完工。

民進黨議員戴瑋姍說，侯友宜回歸市政應到議會接受監督，不該讓國民黨團以人數優勢導致流會；行動治理一次只能去一區，如果有心可跟議員開便當會或見面討論。民進黨議員卓冠廷表示，侯選後宣示回歸市政，但寧願開行動治理座談，也不願意進議會，還是呼籲侯能補做去年的施政報告。

新北市府發言人張愛晶表示，市府團隊會透過行動治理，快速而有效率的解決議員和里長們反映的問題。

依民政局規畫，後續行動治理場次為1月31日林口區、2月1日泰山區、2月2日淡水區及2月5日五股區；其餘各區請公所先彙整地方建議提案再安排。