陶博館「感動龍」特展 學生彩繪陶瓷傳遞家鄉文化

新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至4月14日推出「感動龍—陶博特展」，由北台灣43所國中小學生以家鄉文化元素為靈感，創作千件陶瓷彩繪作品，215種色彩呈現師生對北台灣的文化觀察。

此外，藝術家莊普、吳炫三、黃文暉、謝牧岐與蕭筑方創作的「大感動龍」彩繪作品也搭配在春節同步開展，為年節增添熱鬧氣氛。

陶博館今天發布新聞稿表示，適逢龍年，陶博館與學學文化創意基金會共同推出「感動龍—陶博特展」，由北台灣國中小學生創作1152件「小感動龍」陶瓷彩繪作品，呈現師生對於北台灣自然風景、建築古蹟、族群特色、地方產業等的文化觀察。

陶博館館長張啟文說，陶博館與學學文化創意基金會在「藝起來學學」文化色彩計畫合作已邁入第5年，每年特展期間辦理校外教學，邀學童從觀賞作品激發對藝術的喜愛，持續建構孩子對台灣文化的自信。

陶博館說，本次參與計畫的還有偏鄉學校，是位於新北市雙溪的上林國小，以「彩龍話上林」為主題，展開為期3個月的文化色彩暨彩繪課程。不僅帶孩子走訪社區，發現雙溪區5個具代表性的地方故事及採集代表色彩，包括號稱「雙溪三寶」中的「野薑花白」「毛蟹棕」、雙溪老街百年老店林益和堂中藥行的「藥材櫃黑」、保存近200年的雙溪信仰中心土地公廟「屋頂紅」，及在地鳥類「臺灣藍鵲藍」。

陶博館表示，學童從課程中認識雙溪生態環境與人文風貌，更將在地觀察與感受轉為創作靈感，以陶瓷彩繪創作呈現家鄉特色。

陶博館說，「感動龍—陶博特展」展覽期間將規劃約1300人次參與計畫，邀請師生至陶博館校外教學，及舉辦弱勢團體公益彩繪課程，並在2月13日大年初四推出「新年特別課程：小感動龍彩繪」，由色彩講師帶領色彩賞析引導多元美感創作，且可帶回彩繪作品，報名費新台幣199元。