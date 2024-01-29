捷運三鶯線台北大學、媽祖田站招商 估引資77億

新北市捷運局今天舉辦捷運三鶯線台北大學站、媽祖田站捷運開發案招商說明會指出，2案規劃興建共3.7萬坪捷運開發大樓，預估投資總金額約新台幣77億元。

新北市政府捷運工程局今天舉辦捷運三鶯線台北大學站及媽祖田站捷運開發案招商說明會，說明基地及招商條件。

新北市捷運局副局長鄭智銘說明，台北大學站基地位於台北大學三峽校區正對面，基地面積約1790坪，緊鄰三峽國小、國中學區及三鶯國民運動中心，周邊還有台北大學城，可吸引年輕家庭及退休族群移居。

他指出，台北大學站基地預估可興建地上20層、地下4層，總樓地板面積約1萬5900坪的捷運開發大樓，已於去年12月22日公告徵求投資人，預估投資總金額約30億元。

鄭智銘表示，媽祖田站基地位於土城區中央路4段，基地面積約2980坪，周邊鄰近河濱公園、水岸自行車道與土城頂埔生活圈，可提供在地居民換屋需求並滿足土城頂埔科技園區就業人口。

他指出，媽祖田站基地預估興建地上25層、地下3層，總樓地板面積約2萬1000坪的捷運開發大樓，並設置公共托育中心、社區培力育成中心、心理衛生中心及住宿型身心障礙福利機構等公益設施共894坪，已於今年1月19日公告徵求投資人，預估投資金額約47億元。

新北市捷運局表示，台北大學站訂於今年5月15日截止收件，媽祖田站訂於6月17日截止收件，2案預計在今年第3季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂，開發完成後可活絡並提升周邊地區生活機能，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，帶動區域發展。