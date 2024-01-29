蔣萬安總預算案卡關多 明天下午三點政黨協商

台北市議會臨時大會今續審市府總預算案，研考會考核業務預算因議員顏若芳、簡舒培不滿先前有學生透過1999檢舉卻遭洩漏個資，儘管研考會研擬個資保護，議員要求等SOP出來再說，預算遭暫擱；另，民政局公墓靈（納）骨堂（塔）業務預算審查，議員王欣儀提出附帶決議，希望市府規畫成立殯葬專區等配套，將業者納入專區納管，因議員上周也提黎元市場社宅評估殯葬專區納政黨協商，此案一併明天政黨協商討論。

台北市長蔣萬安總預算案，議會臨時大會昨續審民政、財建暫擱預算，議員王欣儀表示，二殯周邊黎元里周邊原是住宅區，但仍許多殯葬業者隱身住宅區違規使用，希望市府成立殯葬專區，讓住宅區回歸合法使用。民進黨議員簡舒培也認為，一殯拆、二殯擴建後，對黎元里居民負擔恐愈大，建議此案也一併納政黨協商討論。

另外，北市府日前發生學生利用1999檢舉老師，結果個資外洩，議員顏若芳表示，市府針對洩密部分應調查清楚，並訂立SOP確認流程，未來若有類似狀況，也必須嚴懲相關人員；議員簡舒培也說，她接獲洩密不止一件，未來若民眾透過1999洩密，市府應開設其他管道，要求市府討論提出因應對策，該預算先暫擱。研考會主委俞振華允諾，議員相關意見會帶回研擬，未來也會訂定SOP防範類似狀況重演。

議長戴錫欽表示，今天民政、財建二讀實質審查後，明天下午三點朝野協商，包括今天暫擱送協商案件外，還有先前暫擱的YouBike前30分鐘免費、北市警局監視器傳輸費、台北國際潮流音樂節等，將於明天政黨協商討論。

另因本屆議員有4席將轉戰立委、還有先前王鴻薇轉戰立委，明天政黨協商也會一併討論各委員會人數上限調整。

北市議會秘書長洪樹林表示，本屆議員原61席，2月1日後僅剩56席，需調整各委員會人數上限，目前議會規畫2方案，方案1是原本上限11席調整為10席，不過可能造成部分委員會為偶數，若需表決會比較難處理；方案二是熱門委員會如工務、警政等維持11席，明天政黨協商會一討論。