瑞芳安川步道照明全線通 地方大讚保安全

基隆河右岸瑞芳區龍安段、十河局原設簡易巡岸步道，地方建議希望能提升巡岸步道的功能，能從龍川步道延伸到62快速道路下，也能提供給民眾休閒運動使用，經過這兩三年由市議員林裔綺和中央積極來促成，現在最後階段的照明設備也已經通電，地方紛紛大讚安川步道真的很棒。

龍川里里長賴鴻春表示，因工程單位屬中央十河局，因此透過市議員林裔綺委請立委協助、感謝立委張宏陸委員協助安川步道的經費爭取，目前工程已全部完工。

龍安里里長柯瑞和說，另基隆河步道民眾經常反應照明不足，感謝市議員林裔綺也爭取左、右岸步道新設共48盞景觀燈，讓步道夜晚照明更充足。

市議員林裔綺說，基隆河延岸步道工程已全部完工，民眾可從左岸行經上天里、傑魚里、東和里、再從瑞芳國小旁的介壽橋銜接到基隆河右岸的龍川步道再到新完工的安川步道，左右岸步道總長約5公里。照明也正常送電啟用、期盼讓民眾有更優質及安全的休憩步道。