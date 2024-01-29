瑞芳爪峰里手作500個愛心便當 送長者吃得健康

瑞芳區爪峰里的環保資收站及社區關懷據點這幾年做得有聲有色，社區除了將資收經費做為獎學金，更結合社區關懷據點在農曆年末今(29)日送出500個由志工親手製作的愛心便當給里內60歲以上長者，希望讓長輩吃得健康，也讓社區更有凝聚力。

瑞芳區區長楊勝閔表示，社區和里長長期致力於老人福利，不論是銀髮共餐，關懷據點都做得有聲有色，今天特別來參與愛心便當的發放，看到長者都走出家門一起到活動中心來齊聚在一起，場面很熱鬧。

市議員林裔綺說，地方資源有限，尤其爪峰里又是瑞芳區人數最多的里，感謝里長和理事長為了地方福利，四處媒合相關資源，讓社區發展越來越好，今天有這麼多人到場，也看出社區的凝聚力。

爪峰里里長簡明慧，今天不僅有愛心便當的發放，還有台北市典範獅子會的到訪，陪伴這些長者又是唱歌又是跳舞，讓現場好熱鬧，讓長者內心都很溫暖。

爪峰社區發展協會理事長張信義表示，很感謝志工們清晨四點就來準備便當，從備料到烹煮都不假他人之手，便當菜色豐富營養，今天發放狀況都很順利，也祝福長者過好年。