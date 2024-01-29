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汐止長青里長伯家有日式風 富士櫻粉嫩見客

聯合新聞網／ 觀天下
汐止區長青里長伯陳建興的家中，一棵種了20多年的富士櫻，每年開花，都吸引不少人前往欣賞。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長青里長伯陳建興的家中，一棵種了20多年的富士櫻，每年開花，都吸引不少人前往欣賞。 圖／觀天下有線電視提供

觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

今年的櫻花陸續綻放，汐止區五指山上的富士櫻也在盛開中，而最具指標性的就是長青里長伯陳建興的家中，一棵種了20多年的富士櫻，每年開花，都吸引不少人前往欣賞，還有拍照，幾乎成了觀光景點，而今年也不例外，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，現在進入滿開期真的好美。

長青里長陳建興表示，今年的櫻花開的特別早，因為是暖冬的關係，而且現在里內種的富士櫻跟自己家裡的品種都一樣，現在都一起開花，像是在自己家裡面種了八重櫻、吉野櫻，富士櫻是最早種，其中富士櫻都是開的最早，很多民眾都會到里辦公處來賞花跟拍照，接著社區也跟著種，所以，富士櫻在里內越種越多，他的特色是花瓣很大、花期很長。

長青里長不止茶葉蛋出名，每年春天盛開的富士櫻也小有名氣，櫻花樹已經種了二十幾年，樹形美很吸晴，這幾年不少里民家也開始種跟著種櫻花，最近都在陸續盛開，當然里長陳建興的家還是最多人來看，每年花開，總是吸引好多人來欣賞，拍照留念，幾乎成了觀光景點，低矮垂批式的風格，民眾說，里長家的是兩棵並種在一起的富士櫻，每年都是最早開花，里長家的櫻花，樹冠非常寬闊，很像日本河畔的櫻花，非常值得一看。

櫻花 觀光景點 多人

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