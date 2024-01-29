北海岸弱勢關懷協會送愛心 募集物資助弱勢戶

北海岸弱勢關懷協會，每年到了歲末年終都會號召善心團體來到萬里發放物資，今年也不例外，這樣的善心已經邁入十幾個年從不間斷，更為了響應即將到來的年節，善心團體帶來的物資都是民生必需品，以及年節團圓飯必備的食材，就是希望實用的物資與暖心問候能夠溫暖並陪伴弱勢家戶過好年。

慈玄宮侯歆妍表示，每年都與北海岸弱勢關懷協會合作送物資，連續十多個年都協助邀集善心團體來到北海岸，將溫暖送到萬里、金山、石門的弱勢民眾手中，讓需要的弱勢家戶可以過年前衣食無憂。

北海岸弱勢關懷協會指出，今年發放物資的對象超過150戶，滿滿的物資，民眾必備準備大型購物袋及推車才能夠提回家，更溫暖的是還有善心團體本身就是萬里鄉親，在行有餘力時回饋家鄉，希望在與北海岸弱勢關懷協會的一同送愛下，北海岸需要幫助的家戶們都能感受到來自社會的正向與溫暖。