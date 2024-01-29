三鶯線北大、媽祖田站招商 引資77億元打造3.7萬坪大樓

新北市捷運局今日舉辦捷運三鶯線三峽台北大學站及土城媽祖田站2站捷運開發案招商說明會，兩處預計引資77億，分別打造地上20層、地下4層、樓地板面積1萬5900坪，與地上25層、地下3層、樓地板面積2萬1000坪的兩處捷運開發大樓，預計今年第3季選出最優申請人，帶動捷運周邊大幅度發展。

新北捷運局副局長鄭智銘指出，三鶯線台北大學站基地位於台北大學三峽校區正對面，基地面積約1790坪，周邊有具學術氣息與文化風格的台北大學城，預估可興建地上20層、地下4層，總樓地板面積約1萬5900坪的捷運開發大樓，已於去年12月22日公告徵求投資人，預估投資總金額約30億。

而媽祖田站基地位於土城區中央路四段，基地面積約2980坪，周邊鄰近土城頂埔生活圈，預估興建地上25層、地下3層，總樓地板面積約2萬1000坪的捷運開發大樓，並設置公共托育中心、社區培力育成中心、心理衛生中心及住宿型身心障礙福利機構等公益設施共894坪，已在今年1月19日公告徵求投資人，預估投資金額約47億元。

捷運局指出，台北大學站鄰近三峽市區生活圈，緊鄰三峽國小、國中學區及三鶯國民運動中心，可吸引年輕家庭及退休族群移居；媽祖田站鄰近河濱公園及水岸自行車道，附近亦有頂埔雙語國小及土城國中，可提供在地居民換屋需求並滿足土城頂埔科技園區就業人口。

捷運局表示，台北大學站訂於今年5月15日截止收件，媽祖田站訂於今年6月17日截止收件，兩案預計今年第3季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂，開發完成後可活絡並提升周邊地區生活機能，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，帶動區域發展，打造便捷且具藝文氛圍的宜居環境。