7成民眾挑禮品看禮盒包裝 北市環保局抽查禮盒結果曝

農曆新年將至，不少民眾逛街採買年節用品及送禮，環保局避免禮品過度包裝，在今年春節期間已稽查300件禮盒，皆符合包裝規範，環保局提醒，民眾購買禮品掌握「1多3少」原則，才能維護永續環境，也希望藉由消費端來改變業者的銷售模式。

環保局說，環保團體日前公布最新調查結果，超過7成的民眾會因為禮盒過度包裝而降低購買意願，也凸顯環保意識抬頭，盼能藉由消費端來改變業者的銷售模式。

環保局鼓勵，民眾除了自備購物袋減少一次性塑膠袋使用外，在選購禮盒時首重真材實料，包裝材料要減少，掌握「1多3少」原則，即產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少，發揮綠色送禮高尚。

環保局表示，為落實源頭減量及限縮資源浪費行為，目前針對購物用塑膠袋及禮盒包裝都有相關的法令規範，在購物用塑膠袋部分，明定量販店、連鎖便利商店等14個行業別不得免費提供購物用塑膠袋，鼓勵民眾於日常生活中養成自備購物袋的習慣。

在禮盒包裝部分，針對糕餅、化妝品等5類禮盒進行包裝體積比與包裝層數的規範，鼓勵民眾選擇簡易輕巧包裝的禮盒，環保局提醒，不論是自備購物袋或挑選適度包裝的禮盒，都可以有效減少資源浪費及後續回收處理的負擔，期全民共同力行源頭減量生活，維護永續環境。