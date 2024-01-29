南市府出版37區美食旅遊手冊 春節前協助商家搶旅客
春節將至，迎接台南400及台灣燈會，台南市政府觀光旅遊局今天出版「台南400台南37區美食旅遊手冊」，內容匯集各區精選美食、旅遊景點、散步路線及精彩旅遊路線，讓遊客暢玩台南37區的美味與美景。民眾也可經由QR Code直接下載手冊電子版，多認識及了解台南。
市長黃偉哲表示，台南市去年先獲「國家地理旅遊」雜誌肯定，上榜2024年全球最酷景點，今年1月更獲CNN評選為2024年最值得造訪城市，而「台灣2024台南燈會」也獲旅遊業者選定為全球2024年4大亮點活動，三項國際的肯定，台南都是全台唯一入選的城市，顯見台南美食及觀光名勝獲國際青睞。
黃偉哲說，今年適逢「台南400」，由台灣燈會打頭陣，還有國際蘭展、台灣文博會及台灣設計展等一系列台南400展演活動，歡迎大家持美食旅遊手冊，在探索台南的美好之餘，一同共襄盛舉「台南400」。
觀光旅遊局長林國華表示，自去年3月起與台南各區公所合作，邀請各區美食達人「區長帶路吃美食」，配合地方精彩活動，帶領大家遊覽特色景點、品嘗美食小吃；手冊內有豐富的景點介紹、台南散步路線（例行性路線12條、預約制路線9條、主題性路線3條）及推薦遊程等資訊，並且介紹了台南市旅行商業公會推薦的「4大遊程」1日遊、台灣觀巴半日遊、高鐵假期-花魁車地景公園6條行程，皆可輕鬆走讀新舊台南。
觀旅局表示，為鼓勵低碳遊台南，只印製5百本，遊客可至「台南旅遊網」下載手冊電子檔。另配合台南400，民眾可至台南市旅服中心出示予旅服中心人員確認手冊電子檔畫面後，即可免費獲得取小禮物1份（數量有限，送完為止）。更多活動資訊也請大家持續鎖定「台南旅遊」臉書粉絲專頁。
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