南市府出版37區美食旅遊手冊 春節前協助商家搶旅客

春節將至，迎接台南400及台灣燈會，台南市政府觀光旅遊局今天出版「台南400台南37區美食旅遊手冊」，內容匯集各區精選美食、旅遊景點、散步路線及精彩旅遊路線，讓遊客暢玩台南37區的美味與美景。民眾也可經由QR Code直接下載手冊電子版，多認識及了解台南。

市長黃偉哲表示，台南市去年先獲「國家地理旅遊」雜誌肯定，上榜2024年全球最酷景點，今年1月更獲CNN評選為2024年最值得造訪城市，而「台灣2024台南燈會」也獲旅遊業者選定為全球2024年4大亮點活動，三項國際的肯定，台南都是全台唯一入選的城市，顯見台南美食及觀光名勝獲國際青睞。

黃偉哲說，今年適逢「台南400」，由台灣燈會打頭陣，還有國際蘭展、台灣文博會及台灣設計展等一系列台南400展演活動，歡迎大家持美食旅遊手冊，在探索台南的美好之餘，一同共襄盛舉「台南400」。

觀光旅遊局長林國華表示，自去年3月起與台南各區公所合作，邀請各區美食達人「區長帶路吃美食」，配合地方精彩活動，帶領大家遊覽特色景點、品嘗美食小吃；手冊內有豐富的景點介紹、台南散步路線（例行性路線12條、預約制路線9條、主題性路線3條）及推薦遊程等資訊，並且介紹了台南市旅行商業公會推薦的「4大遊程」1日遊、台灣觀巴半日遊、高鐵假期-花魁車地景公園6條行程，皆可輕鬆走讀新舊台南。