月薪約4萬元要搬30公斤重物 新北地政助理招16人來116

公務員因工作穩定，常吸引不少民眾報考，新北地政局日前公布甄試測量員，每月平均薪水約4萬元，但要能搬30公斤重物，招考16名，結果仍來了116人報考，相當熱門。地政局表示，甄試作業昨已順利完成，並隨即公布考生成績，若對成績有疑義者，明、後兩日可申請複查。

地政局說明，為徵求優秀測量人才，特於1月28日假新北市立海山高級中學（國中部）舉辦「113年度新北市政府地政局暨所屬各地政事務所測量助理甄試」，甄試作業昨已順利完成，並隨即公佈考生成績，若對成績有疑義者，明、後兩日可申請複查。

地政局指出，考試採初試（筆試）、複試（術科及體能測驗）方式進行，初試筆試科目為「地籍測量實務及法令」，筆試成績排名前60名且分數達60分以上者，才能參加複試。

地政局表示，本次測量助理甄試共有116人報考，其中男生56人，女生60人，學歷為研究所者1人、大專院校88人、高中職27人；年紀自21歲至59歲，預計錄取正取16名、備取20名，考試當日實際到考人數92人，到考率為79%。各項成績於昨日甄試結束後，立即在考試地點公開揭曉。