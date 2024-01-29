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YouBike前30分鐘免費政見預算續卡關 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席照護新境界國際自立支援論壇。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席照護新境界國際自立支援論壇。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安上任後，首度編列的總預算，除了北市警局監視器傳輸費、台北市立動物園預算案未過，連台北國際潮流音樂節、YouBike前30分鐘免費這2項蔣萬安競選時提出的政見，都被「卡關」，將送政黨協商。蔣萬安今表示，希望協商過程，讓議員充分了解編列預算的目的，希望達成成效，議員提出的各項建議也會虛心接受聆聽，並適度調整。

蔣萬安上午出席照護新境界國際自立支援論壇，對於總預算案部分項目持續卡關，包括當初選舉時的政見政策，眼看再過一周多就要過年，蔣萬安今受訪表示，會持續加強跟議會的溝通，他知道他選舉期間提出的這2個案子潮流音樂節、YouBike前30分鐘免費要送政黨協商，希望協商過程，讓議員充分了解編列預算的相關目的。

蔣說，市府局處都希望讓議員充分了解，也希望議員能夠支持，非常感謝預算審查過程，議員提出的各項建議，都會虛心接受聆聽，並做適度的調整。

議員 蔣萬安

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