新北調高兒少安置費 機構最高增20％

兒少安置挑戰愈來愈大，新北市社會局公告最新給付標準，寄養家庭安置費提高1.2%至1.8%；過去安置機構可自行募款，如今募款不易且挑戰多，新北大幅調高機構安置費最高至20%，盼減少機構壓力。

新北現有139組寄養家庭，32組儲備寄養家庭，共計寄養214人；機構部分有8處，照顧86人兒少。兒少案件逐年增，寄養家庭、機構是孩子避風港，社會局公告最新兒童與少年安置給付標準，寄養家庭安置費用提高1.2到1.8%，也大幅調高機構安置費最高至20%。機構指出，現代兒少照顧難度大幅提升，除生活起居，身心狀態更是一大難題，調高安置費用可減少機構壓力。

社會局公告今年「兒童及少年安置費用給付標準」，其中寄養家庭部分，兒童從2萬8440元調整到2萬8800元、少年從3萬1600元調整到3萬2000元。機構安置費兒童從原本2萬4000元調漲為2萬8800元，調整金額4800元，幅度20%，少年也從2萬6000元調整至2萬9300元，幅度約12%。

社會局兒少福利科長劉倩如說，兒少安置有寄養家庭、機構安置2種方式，每年市府會根據物價與通膨指數調整安置費，過去認為機構可以募款，平均照顧人力相對充足，安置費調整幅度不大，考量兒少照顧難度上升，此次將機構安置費一次調整到位，盼在機構的孩子能獲得更好照顧。

寄養家庭招募困難成為棘手難題，劉倩如說，新北市除寄養家庭、機構，近年也利用社宅開辦「類家庭」新型安置模式，提供兒少多元避風港。

家扶基金會大同育幼院院長黃劍峯觀察，來到機構的孩子通常受到暴力對待，心理創傷難在短期內修復，另有原生家庭照顧疏忽，還有發展遲緩、過動與身心障礙等，機構除照顧孩子生活起居，協助孩子身心需求更是重點。

「一個老師顧20多個孩子時代已過去了。」黃劍峯表示，以大同育幼院為例，目前安置19名兒少，橫跨國小到高中，照顧人力包含12名編制保育生輔人員、2名工時保育生輔人員，還有4名社工與行政人員。

黃劍峯說，全國安置機構聯盟調查，平均一名孩子每月費用落在3至4萬元不等，特殊孩子要5至7萬，政府不可能全額提供，如果多20%費用，確實能為機構減壓。家扶基金會新北分事務所督導范淑芬直言，費用是否用在孩子身上是他們最關心的事。