過馬路 紅燈3分鐘綠燈8秒惹議

台北市有逾2500處紅綠燈，周期最長在故宮路47巷和34巷，6米馬路尖峰紅燈長達204秒；最短在潭美街成功橋下，8米道路綠燈僅8秒，老人過馬路都有困難；至於離峰周期最長在桂林路、西寧南路口，12米道路等紅燈要162秒。議員質疑，號誌過長過短都會造成行人困擾。交通局回應，將兼顧車流及行人需求滾動檢討，去年已針對29處路口設智慧號誌，可即時監測車流，若車流少就會縮短秒數。

信義區王先生說，很多路口平日人車多需號誌管制，但假日車輛明顯減少，卻還是讓行人或駕駛需要等2分鐘紅燈，實在有點久；也有民眾反映，部分全行人時相號誌，必須等所有方向紅燈，往往一等就是3分鐘以上，對趕搭捷運、公車的人來說分秒必爭，盼重新體檢路口號誌管理效率。

台北市議員秦慧珠表示，台北市號誌最長秒數在故宮路47巷和34巷紅燈長達204秒；最短在潭美街成功橋下，綠燈只有8秒，對行人來說落差很大，尤其有些路口讓行人感覺要等很久、有些又太短，有些路口行人必須連走帶跑才能通過，顯然不合理。

秦慧珠也舉她經常通行的議會旁逸仙路為例，從松高路左轉逸仙路要等115秒，從忠孝東路轉逸仙路要82秒，即使假日車輛很少，紅燈也要等上許久。另外，台北市交通號誌是以行人1公尺步行時間1秒做規畫，但許多老人、傷者或行動不便者，1公尺往往需要1秒以上，更需審慎規畫行人號誌。

北市交通局交控中心主任蔡于婷表示，對於號誌10秒以下、百秒以上交通號誌都會定期總體檢，包括北市府從2019年起，陸續針對重點路口設智慧號誌，去年就鎖定29個易壅塞路口設置221處智慧動態號誌，可即時監測車流，若車流減少就會縮短紅燈停等時間。至於支道秒數較短路口，仍會至少以1公尺有1秒的通行時間為原則。

蔡于婷表示，交通號誌秒數原則會分上下午尖峰、離峰、假日等設計不同秒數，支道等紅燈秒數會比較長，或有些路口有5或6個岔路，路型多支道停等周期也會較長，交通局會隨時動態檢討，並增加設置智慧號誌，以兼顧車流順暢及行人通行需求。