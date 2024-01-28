50年代腳踏車、斜取手斗櫃...拍賣會登場 環保局：給二手家具新生命

新年將至，不少家庭正大掃除迎接新年到來，北市環保局今在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」活動，現場有上千件二收家具、腳踏車等，現場還有多件珍品，如1960年代的紅色幸福牌腳踏車、斜取手斗櫃等，吸引不少民眾到場尋寶，環保局表示，盼民眾能秉持愛物惜物理念，共同打造永續環境。

為賦予回收二手家具新生命、促進循環使用，環保局2003年起將收運到的廢棄家具，修復後，以超優惠的價格展售，每年售出約6700件以上的木製家具，等同每年發揮約1640公噸的固碳功能，將2050淨零目標落實在市民循環無廢生活的日常。

局長吳盛忠表示，今天在舞台上拍賣的斜取手斗櫃以檜木及樟木製成，手把設計上，還有「快快取財」含意，此外現場還有1960年代相當稀有紅色幸福牌腳踏車，象徵帶來幸福。

環保局指出，現場還有推出許多熱門商品，包含腳踏車100台、餐椅120張、置物櫃50組等總計1520餘件特色再生家具及腳踏車，現場買氣熱絡；除了推廣再生家具，現場還有利用廢棄寶特瓶蓋製作戒指的手作體驗活動，將家中隨手丟棄資源垃圾，化身為特色小物。

環保局表示，因應全球淨零趨勢，期許民眾共同從生活中減少廢棄物，持續秉持愛物惜物的理念，以實際行動實踐淨零綠生活，創造一個永續循環的地球。