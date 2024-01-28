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新片「小子」國漫館取景 劇組尋覓這裡「禪意飄飄」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中刑務所官舍群目前變身為國家漫畫博物館，即將上映的賀歲片「小子」，在此取景。記者陳秋雲/攝影
台中刑務所官舍群目前變身為國家漫畫博物館，即將上映的賀歲片「小子」，在此取景。記者陳秋雲/攝影

春節賀歲動作片電影「小子」，主要取景在台中刑務所的演武場及藍色公路拍攝，尤其以變身國家漫畫博物館的刑務所，符合「千年古樹，落葉飄飄」禪意感，是劇組跑片全台才物色到的場景。

台中刑務所演武場也是「國家漫畫博物館」的落腳地，國漫館從12月底開幕試營運以來，短短一個月已是漫畫迷、動漫迷來台中朝聖的新聚點。

新聞局副局長廖炯志說，「小子」這部電影主要在台中的刑務所演武場及藍色公路拍攝，都是台中獨一無二的特色場景，其中台中刑務所演武場更是劇組跑遍全台才找到符合劇中「千年古樹，落葉飄飄」禪意感的絕佳場景。

劇中飾演遊戲中武打高手的吳宗修出身台中，被封為「小小李小龍」，7歲就在各項武術比賽中共獲得158面金牌，取得最小年紀最多金牌數金氏紀錄認證，是正港的台中之光、台灣之光。

「小子」監製朱延平、導演王毓琦。導演打趣說，因爲市府補助和協拍，讓劇組找到夢寐以求的場景，原本可能要花很多錢搭景，現在不用賣房子了！

故事描述沈迷於AR電玩的張融(陳昊森飾)，突然遇上異於正常小孩的兩位功夫小子，意外捲入一場危機的冒險旅程。演員譚艾珍說，38年前於電影「好小子」飾演奶奶，38年後在這部片還是演奶奶，恍如隔世。

台中刑務所官舍群目前變身為國家漫畫博物館，即將上映的賀歲片「小子」，在此取景。記者陳秋雲/攝影
台中刑務所官舍群目前變身為國家漫畫博物館，即將上映的賀歲片「小子」，在此取景。記者陳秋雲/攝影

電影 奶奶 博物館

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