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兒少照料挑戰倍增 新北調整安置費最高增20％

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市調高兒少安置費，市府也協助媒合企業提供相關資源。圖為業者無償贊助門票提供寄養家庭、機構放鬆好去處。本報資料照
新北市調高兒少安置費，市府也協助媒合企業提供相關資源。圖為業者無償贊助門票提供寄養家庭、機構放鬆好去處。本報資料照

兒少案件逐年提升，能提供孩子避風港的寄養家庭、機構角色愈來愈重要。新北市社會局公告最新兒童與少年安置給付標準，寄養家庭安置費用提高1.2％到1.8％，過去認為安置機構可自行募款，平均照顧成本低，多年安置費用未調，但隨著照顧挑戰愈來愈多，新北這次大幅調高機構安置費最高至20％。機構指出，現代兒少照顧困難度大幅度提升，除了生活起居，身心狀態調整是一大難題，調高安置費用可減少機構壓力，樂見政府的協助。

新北市社會局公告今年度「兒童及少年安置費用給付標準」，其中寄養家庭部分，兒童從2萬8440元調整到2萬8800元、少年從3萬1600元調整到3萬2000元。

值得注意的是，機構安置費兒童從原本的2萬4000元調漲到2萬8800元，調整金額4800元，幅度達20％，少年也從2萬6000元調整至2萬9300元，調整幅度約12％。

社會局兒少福利科長劉倩如表示，目前兒少安置主要有寄養家庭與機構安置兩種方式，每年市府會根據物價與通膨指數調整安置費，寄養家庭每年都有大幅度調整，機構部分過去認為機構可以募款，平均照顧人力也相對充足，安置費用調整幅度不大，但兒少照顧困難度大幅增加，這次把機構安置費一次調整到位，能讓在機構的孩子獲得更好的照顧。

全國面臨寄養家庭招募困難，劉倩如說，市府做過相關研究，主因包括家庭結構改變，不婚人士愈來愈多，另高房價房子愈來愈小，在經濟壓力影響下，寄養家庭招募萎縮，新北市目前除寄養家庭、機構，近年也利用社會住宅開辦「類家庭」的新型安置模式，提供兒少更多元避風港，助他們能夠早日回歸社會。

家扶基金會大同育幼院院長黃劍峯表示，機構有募款能力，加上企業挹注，政府才會沒有在補助一次到位，但這幾年安置的兒少議題多元，照顧困難度大幅增加。

黃劍峯舉例，來到機構的孩子通常是受到暴力對待，心理創傷很難在短期內修復，另有原生家庭照顧疏忽，還有發展遲緩、過動與身心障礙等議題，機構除了照顧孩子生活起居，協助孩子身心需求更是重點工作。

「以前一個老師顧20幾個孩子的時代已經過去了」黃劍峯表示，往往一個孩子有狀況，就必須投入相當多的人力，以他們育幼院為例，目前安置19位兒少，從國小到高中都有，照顧人力有12位編制保育生輔人員、2名工時保育生輔人員，還有4名社工與行政人員。

黃劍峯說，這次調整安置費用，可舒緩機構照顧壓力，且市府也會透過愛心大平台、愛無限等，媒合企業協助，加上母企業的協助，能讓他們更無後顧之憂，全力助孩子平安長大。

寄養家庭 人力

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