北市部分路口紅燈太久惹議 行人等逾3分才能過馬路

台北市地狹人稠，平日尖峰時段有不少人、車在市區內移動，但有部分路口的交通號誌，紅燈等待時間不是過長就是太短，甚至6米寬道路竟要等204秒行人才能過馬路，議員要求改善。

北市交工處回應，號誌是依路口人、車流量變化切分時段，有分平日上、下午尖峰、離峰、夜間及假日等10至12個時段，配置適當號誌周期，考量平、假日車流特性不同，假日為避免各方向停等過久多採短週期運作，週期較長路口多為多時相或行人專用時相路口。

針對議員提到號誌秒數太長或太短的前10大路口，交工處依「道路交通標誌標線號誌設置規則」檢討調整，使行人有更充裕時間穿越道路；而議會及市府周邊路口號誌時制檢討於假日上午離峰時段調降周期，將持續觀察車流狀況適時檢討調整，以因應車流變化。未來持續滾動式檢討各路口行人通行秒數，以兼顧車流順暢及行人通行需求。

台北市議員秦慧珠發現，交通號誌最長的是在故宮路47巷和34巷，尖峰時間寬6米的馬路號誌，紅燈等待時間長達204秒；最短的是在潭美街成功橋下，8米寬的馬路號誌時間，綠燈只有8秒，對行人來說落差很大。

秦慧珠指出，在離峰時段，交通號誌時間最長的是在桂林路、西寧南路口，12米寬的馬路，紅燈時間達162秒。台北市的路口號誌規劃常讓人感覺有些太長，需要等待很久；有些又太短，行人需連走帶跑才能通過，規畫顯然不合理。

秦慧珠表示，上班時間和假日時間交通號誌秒數常常相同，讓假日浪費太多等號誌時間，如市議會附近的逸仙路，從松高路左轉逸仙路要等115秒，從忠孝東路轉逸仙路要82秒，即使假日車輛很少，紅燈也要等上許久，市府周邊的號誌平日與假日的號誌秒數往往沒什麼差別。

秦慧珠說，台北市的交通號誌是以行人1公尺步行時間1秒鐘做規劃，但許多老人、傷者或行動不便者，1公尺往往需要1秒以上的時間，在超高齡化社會來臨的台北市，更需審慎規劃行人交通號誌，以滾動式檢討修正路口號誌秒數。