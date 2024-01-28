快訊

網紅超哥毆打Toyz鬧上新聞 掀兩人背後都有黑道加持

弗萊契級到基齡級…從二戰美驅逐艦細說國軍陽字號背景

園內三色櫻現已盛開 淡水天元宮2月5日起開放夜間賞櫻

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一。圖／新北市政府景觀處提供
新北市淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一。圖／新北市政府景觀處提供

農曆春節即將到來，又是台灣櫻花盛開季節。新北市景觀處今年「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動將從2月5日至18日，每日下午4點30分至晚間8點30分在淡水無極天元宮園區點燈開放夜間賞櫻。為避免過多參訪人潮影響櫻花樹木生長、棲地環境，今年將不開民眾步入限定區域櫻花林。

新北市淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一，園內三色櫻已在1月底盛開，粉色、米色與桃紅三色層次豐富，而粉白的吉野櫻花期將慢一個月，喜愛櫻花與年節走春的民眾，可安排一趟淡水春日賞櫻行程，為開春求得好彩頭。

新北市景觀處說，今年櫻花季活動從2月5日起至18日，每日下午4點30分至晚間8點30分在淡水無極天元宮園區點燈開放夜間賞櫻，透過光影投射出光雕效果，印襯在櫻花樹上，浪漫沉浸式的氛圍彷彿置身於櫻花花海中。為讓櫻花樹與土壤達到修護目的，來年櫻花能更加枝繁葉茂，今年將不開民眾步入限定區域櫻花林。

此外，春節期間人潮眾多易塞車，景觀處提醒可多搭乘大眾運輸系統，搭乘捷運至淡水站轉搭866、875、876、877號公車，另可於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站再轉搭866、875、876、877號公車均可到達天元宮，走春賞花同時來個捷運輕軌一日遊，最新資訊可至活動官網查詢 https://www.cpqweb.com/ntpciflower/index.html

新北市政府景觀處將從2月5日至18日，每日下午4點30分至晚間8點30分在淡水無極天元宮園區點燈開放夜間賞櫻。圖／新北市政府景觀處提供
新北市政府景觀處將從2月5日至18日，每日下午4點30分至晚間8點30分在淡水無極天元宮園區點燈開放夜間賞櫻。圖／新北市政府景觀處提供
新北市淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一，園內三色櫻已在1月底盛開，粉色、米色與桃紅三色層次豐富。圖／新北市政府景觀處提供
新北市淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一，園內三色櫻已在1月底盛開，粉色、米色與桃紅三色層次豐富。圖／新北市政府景觀處提供

櫻花季 淡水

延伸閱讀

屏東霧台粉嫩櫻花已露臉 春節將迎來滿山怒放美景

錯過只好等明年！ 爆量櫻花最後美拍「阿本農場」1／28閉園 老闆：天氣影響虧損了

2024「淡水天元宮櫻花季」來了！三色花1次看還有光雕展

寒流催促櫻花開 台東金針山賞櫻亭卻拒遊客止步

相關新聞

新片「小子」國漫館取景 劇組尋覓這裡「禪意飄飄」

春節賀歲動作片電影「小子」，主要取景在台中刑務所的演武場及藍色公路拍攝，尤其以變身國家漫畫博物館的刑務所，符合「千年古樹...

兒少照料挑戰倍增 新北調整安置費最高增20％

兒少案件逐年提升，能提供孩子避風港的寄養家庭、機構角色愈來愈重要。新北市社會局公告最新兒童與少年安置給付標準，寄養家庭安...

北市部分路口紅燈太久惹議 行人等逾3分才能過馬路

台北市地狹人稠，平日尖峰時段有不少人、車在市區內移動，但有部分路口的交通號誌，紅燈等待時間不是過長就是太短，甚至6米寬道...

林口公鄰28成垃圾堆還被違停 新北打造公園明啟用

新北幅員遼闊，不少閒置土地，其中位於林口的公鄰28鄰土地過往雜草叢生還遭占用，新北新工處藉綠美化打造公園，並設置體健設施...

園內三色櫻現已盛開 淡水天元宮2月5日起開放夜間賞櫻

農曆春節即將到來，又是台灣櫻花盛開季節。新北市景觀處今年「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動將從2月5日至18日，每...

新北年貨市集搶攻南北旅客 周末於北車擺攤推多項優惠

農曆新年即將到來，民眾開始採買各樣年貨，各縣市政府也藉機會推廣自己縣市特色產品，像新北市府就於這周末於台北車站一樓多功能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。