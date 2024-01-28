園內三色櫻現已盛開 淡水天元宮2月5日起開放夜間賞櫻
農曆春節即將到來，又是台灣櫻花盛開季節。新北市景觀處今年「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動將從2月5日至18日，每日下午4點30分至晚間8點30分在淡水無極天元宮園區點燈開放夜間賞櫻。為避免過多參訪人潮影響櫻花樹木生長、棲地環境，今年將不開民眾步入限定區域櫻花林。
新北市淡水區無極天元宮是北台灣知名賞櫻景點之一，園內三色櫻已在1月底盛開，粉色、米色與桃紅三色層次豐富，而粉白的吉野櫻花期將慢一個月，喜愛櫻花與年節走春的民眾，可安排一趟淡水春日賞櫻行程，為開春求得好彩頭。
新北市景觀處說，今年櫻花季活動從2月5日起至18日，每日下午4點30分至晚間8點30分在淡水無極天元宮園區點燈開放夜間賞櫻，透過光影投射出光雕效果，印襯在櫻花樹上，浪漫沉浸式的氛圍彷彿置身於櫻花花海中。為讓櫻花樹與土壤達到修護目的，來年櫻花能更加枝繁葉茂，今年將不開民眾步入限定區域櫻花林。
此外，春節期間人潮眾多易塞車，景觀處提醒可多搭乘大眾運輸系統，搭乘捷運至淡水站轉搭866、875、876、877號公車，另可於捷運紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡金站再轉搭866、875、876、877號公車均可到達天元宮，走春賞花同時來個捷運輕軌一日遊，最新資訊可至活動官網查詢 https://www.cpqweb.com/ntpciflower/index.html。
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