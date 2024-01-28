立院龍頭之戰 王世堅分析民眾黨這麼投

立法院2月1日報到，國會龍頭之戰民眾黨八席投給誰？民進黨立委當選人王世堅說，四年前民眾黨的五票都是投給游錫堃，游的個性與柯文哲很處得來，游風評也是受到民眾黨認可，他認為民眾黨會投給游，不過柯文哲個性善變，畢竟柯是小黨，一定要善變，小黨不變很快就會被撲殺，柯文哲的變某個程度來講是在自保，所以民眾黨這個還在生死交關，還沒最後決定。

王世堅分析，他認為柯文哲知道投給自己等於變相幫助國民黨，所以民眾黨頂多第一輪展示一下意志，第二輪會有清楚的表態，第二輪有可能投給游錫堃，甚至第二輪大可以用分裂方式開放自由，不要說國民黨都沒有。尤其柯文哲也跟韓國瑜很好，在韓最不得志的時候，柯文哲最能聽進韓國瑜的聲音。

若韓國瑜當選立法院長？王世堅說，柯建銘說不信任韓國瑜，他認為還是希望游錫堃會當院長，反正民進黨國會也沒過半，如果韓當院長也未嘗不可，總是民意的依歸，韓國瑜當也會有一番氣象出來，不認為他會去向中共妥協。此時此刻全台灣民意對中共敵意是有警覺性，以他對韓國瑜粗淺的了解，韓不至於會這麼做。

王世堅接受媒體人黃暐瀚網路節目專訪說，對於近期再有人酸韓國瑜會睡到中午、用膝蓋走路，王世堅也幫韓講話，表示韓國瑜睡到中午，是因當時韓在北農當總經理，凌晨一兩點工作、清晨六七點才工作完，韓當時是因為這個原因。

對於民眾黨主席柯文哲拿下369萬票，王世堅說，他原本預估柯還可能拿更高，不過政治圈要重視「柯文哲現象」，因柯文哲現象不是代表他一個人，而是代表年輕人社會集體憤怒的展現，所以現在開始，各政黨不要抱有消遣揶揄等字眼，例如嘲笑韓國瑜爬樹等，國民黨也不要嘲笑民進黨。